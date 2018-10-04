حفل في موسكو جعل جيمس لاست يتقلّب في قبره

قدم أوركسترا جيمس لاست حفلا موسيقيا في موسكو، حضره عدد قليل من محبي الاستماع إلى الموسيقى الخفيفة Light Music. بدا الحفل وكأنه بروفة استعداد تسبق مشاركة الأوركسترا في برنامج هواة.

يعد المؤلف الموسيقي، والموزع الألماني الراحل، جيمس لاست، أحد أشهر الموسيقيين العالميين، إن لم يكن أول اسم يتبادر إلى أذهان عُشاق هذا النوع من الموسيقى، وهو بالتأكيد أحد هؤلاء الفنانين الذين اشتهرت أعمالهم الفنية على نطاق جماهيري واسع، على الرغم من أن اسمه قد لا يكون معروفا لدى عديد من المتلقين المعجبين بأعماله هذه، مع الأخذ بالاعتبار أن مقطوعة The Lonely Shepherd، التي لحنها الموزّع الشهير وشارك العزف فيها على آلة البان فلوت الموسيقار الروماني، جيورجي زامفير، في نسختها الأصلية، تعد بطاقة التعريف بجيمس لاست.. وبزامفير أيضا.

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لقد تعرف الكثيرون على إبداعات موسيقية رائعة بفضل التوزيع الموسيقي، حيث ذاع صيت الكثير من المؤلفات الكلاسيكية والمعاصرة بما في ذلك مقطوعات وضعها مؤلفو السيمفونيات والأوبرات، على نحو أوسع بفضل فن التوزيع الأوركسترالي الجديد، وبفضل الأطياف الموسيقية الجديدة والمبهرة التي ابتدعها جيمس لاست، مستعينا بآلات موسيقية حديثة (الغيتار الكهربائي، الدرامز، وسائر آلات الإيقاع).. ليكتشف المتلقي أنه يضع مقطوعة موسيقية واحدة في رأس قائمة الأفضل، ثم يضع المقطوعة ذاتها في ذيل القائمة.. إن لم تكن الأولى ضمن الأسوأ.

أقيم هذا الحفل في قاعة الحفلات "كروكوس سيتي هول" بحضور عدد قليل من الجمهور في قاعة تتسع لأضعاف عدد من حضروا. في البداية، تظن أن الحفل مُخصص لعدد محدود من محبي الاستماع إلى الكلاسيكيات، بتوزيع أوركسترالي جديد، لكنك تكتشف أن من قرر عدم الحضور، أو غيّر رأيه في آخر لحظة، لم يفقد الكثير وكأنه كان على علم مسبق بمستوى أداء الأوركسترا، الذي يحمل اسم جيمس لاست لكنه لا يرقى لاسم هذا الفنان العالمي.

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خرج أعضاء الأوركسترا في الوقت المحدد، تقريبا، وبعد لحظات من بدء العزف خرج قائد الأوركسترا ملوحا بيده للجمهور، وبدا وكأنه ينظر بحسرة للعدد غير المشجع من الحضور. لكن ذلك لم يمنعه من دعوة الجميع إلى التفاعل بالرقص والغناء مع الفرقة الموسيقية وثلاثة من المغنيين.

حاول قائد الأوركسترا أن يجعل الجمهور يشارك في هذه الأمسية قدر المستطاع، فكان يدير ظهره إلى العازفين وكأنه يقود الجمهور، ما يذكّر بالموسيقار الألماني ريتشارد فاغنر (1883-1813)، الذي كان أول مايسترو يدير ظهره للجمهور لقيادة الأوركسترا كما تفيد بعض المصادر.

عزف "الأوركسترا" Hooked on Classics، التي تبدأ بكونشيرتو البيانو الأول للموسيقار الروسي بيوتر تشايكوفسكي (1840-1893)، ليتبيّن بعد لحظات أن الأوركسترا تعزف نسخة طبق الأصل عن الأوركسترا الملكي الفيلهارموني Royal Philharmonic Orchestra، بقيادة المايسترو لويس كلارك، في العمل الشهير الذي جمع الكثير من المقطوعات الكلاسيكية المعروفة، فكنت أستمع إلى لحن في انتظار اللحن التالي الذي سرعان ما كان يصدح، بالترتيب.. أي أن تلك لم تكن إحدى مؤلفات جيمس لاست.

أما الأداء العشوائي للأغاني، سواء بالعزف أو بالغناء، فكان يدفع المتفرج إلى تخيّل حالة مبدعي هذه الأعمال الفنية، لا سيما أولئك الذين رحلوا عن عالمنا، وعلى رأسهم جيمس لاست نفسه، الذي أكاد أكون قد رأيته، وكأنه يحاول قيادة الأوركسترا من العالم الآخر، في محاولة يائسة لأن يمسك بأوتار الآلات الموسيقية، وأن يكبح جماح حناجر المغنيين المنفلتة ولو بشيء من التحكم بحبالهم الصوتية.. لكن دون جدوى.

وفي لحظة أطلقت العنان فيها لمخيّلتي، رأيت جيمس لاست يتقلّب في قبره، ولكنه لم يكن وحيدا في ذلك، إذ شاركه المعاناة الموسيقار الأمريكي، ملحن موسيقى وأغنية فيلم "تيتانيك"، جيمس هورنر، بعد أداء كارثي من إحدى مغنيات الأوركسترا.

لا شعوريا، وجدت نفسي أتذكر "المغني" بنجامين كلمنتين، الذي لا يزال يتربع على عرش الأداء الأسوأ بالنسبة لي حتى الآن، علما أن الفائدة الوحيدة من هذا الحفل كانت في الاستماع في فترة الاستراحة، التي كانت استراحة فعلا، إلى أغاني ألبوم Pictured Within للفنان البريطاني جون لورد، أحد أعضاء فريق Deep Purple الشهير.

وبقدر ما كانت التوقعات تناطح قمم السحاب، كان السقوط مدويا، لذلك أكتب هذه المادة وأنا استمع إلى أعمال الموزع العبقري جيمس لاست بنسختها الأصلية، في محاولة للتخلص من الانطباع - النشاز الذي خلفّه الأداء الرديء لفرقة تحمل اسم جيمس لاست.. تبيّن أنها تحمله مجازا.

علاء عمر