جملة موسيقية واحدة من السيمفونيات إلى الشيلات

تشتهر أغان كثيرة بمختلف اللغات في العالم. وفي الكثير من الأحيان لا تقف اللغة عائقا أمام المتلقي للتفاعل معها، إذ يكفي أن يكون اللحن جذابا، في ظل توزيع موسيقي وصوت بمستوى اللحن!

وبالتأكيد لا يوجد وصفة معروفة لكتابة الأغنية الناجحة، وإلا لكان العالم على موعد مع عشرات الإبداعات يوميا.. "وما كانش حد غُلب"، كما يُقال في مصر.

بل لا يتعلق الأمر في الكثير من الأحيان بالأغنية نفسها، وإنما بمؤديها، التي تكون إحدى الأغاني بطاقة تعريف به، وبمشواره الفني.. وغالباً ما تشتهر أغنية بفضل جملة موسيقية واحدة فيها.

فأغنية Without You، لاقت شهرة عالمية واسعة بصوت مارايا كيري، وذلك بعد أكثر من عشرين عاماً على إصدارها في ألبوم الفرقة البريطانية badfinger عام 1970، بينما كان أفضل من أداها حتى الآن، من وجهة نظر البعض، هو المغني الأمريكي هاري نيلسون عام 1972.

في العام ذاته سمع العالم أغنية Taka,takata بصوت الفرنسي جو داسان، المولود في أمريكا لعائلة تعود جذورها إلى يهود أوكرانيا، وربما لا يعرف الكثيرون اسم مؤلف الأغنية، واسم أول من غناها، الذي كان الإسباني Paco Paco.. ثم اشتهرت هذه الأغنية على نطاق أوسع، بعد أن قام الموسيقار الفرنسي بول ماريا بتوزيعها للأوركسترا السيمفوني دون غناء.

عند التطرق إلى التوزيع الموسيقي، لا سيما عند تناول التوزيع لأغنية اللحن الواحد، تتبادر إلى الذهن أغنية In the Year 2525، التي قام الفرنسي أيضا، فرانك بورسيل، بتوزيعها مضفيا عليها أجواء تجعل المستمع يستشعر أجواء عالم آخر، يبدو أقرب إلى الفضاء أو إلى حوار بين النجوم.

وبالحديث عن الفضاء والموسيقى من الطبيعي أن تتذكر المقطوعة الموسيقية Alpha، التي من المؤكد أنه من الممكن اعتبارها إحدى أفضل الأمثلة على المؤثرات الصوتية الدرامية المعبرة عن الفضاء، والتي تعكس اللامحدود، اللانهائي.. وكأنما تجسّد لوحة صوتية لنشأة العالم من اللاشيء وحتى اللانهائي، من خلال جملة موسيقية وواحدة تتكرر، لكنها تحمل كل مرة إضافة جديدة ساحرة، تجعل المستمع في شوق إلى المزيد والمزيد من الآلات الموسيقية، لتقتحم تلك الآلات هذا المشهد، وتطيل من عمر هذا العمل الرائع الذي أبدعه الموسيقار اليوناني فانغيليس.

وعودة إلى التوزيع الموسيقي المعاصر، لا سيما توزيع السيمفونيات والأعمال الأوبرالية، تجدر الإشارة هنا إلى أن الكثير من الموسيقيين المعاصرين لما يُعرف بزمن السرعة، اعتمدوا تعريف المستمع، الذي يفتقر إلى وقت كي يجلس ويستمع لأوبرا مثلا، وللغوص في متاهات الألحان والجمل الموسيقية التي أحيانا ما تبدو غير متناسقة، بل وغير مترابطة على الإطلاقا، اعتمدوا تعريفه بهذه الكلاسيكيات بصيغة الـ digest، بحيث يستخلص الموزعون الموسيقيون الجملة الرئيسة وما يحوم حولها في هذا العمل أو ذاك، ويقدمونه كوجبة في أحد مطاعم الوجبات السريعة.. "ع الماشي".

ومن هذه الجمل الموسيقية الشهيرة، وما يحوم حولها، إحدى أشهر المقطوعات في الريبرتوار الأوبرالي للمؤلف الموسيقي الروسي نيقولاي ريمسكي-كورساكوف (1844-1908): "رحلة النحلة الطنانة" Bumble Bee من أوبرا "حكاية القيصر سلطان"، والتي أعيد توزيعها واستخدامها في الكثير من الأعمال الفنية. قد تكون رؤية قائد الأوركسترا وولتر ميرفي لهذا اللحن هي الأشهر، عربيا على الأقل، إذ استخدمت هذه النسخة كثيرا في الأفلام والمسلسلات المصرية.

أقول أن الأغنية قد تشتهر بجملة موسيقية واحدة بداخلها.. ولكن ماذا عن أغنية الجملة الموسيقية الواحدة؟.. هناك أغان نالت شهرة عالمية كبيرة، بجملة موسيقية واحدة، و"دندنات" تبدو كتوابع تدور حولها كمقبلات حول طبق رئيس.

عربيا.. اشتهرت العديد من الأغاني، التي تكاد تكون بلحن واحد متكرر، سواء قديما أو حديثا. ومن هذه الأعمال الفنية أغنية العبقريين المصريين بديع خيري وسيد درويش "سالمة يا سلامة".. التي حملها صوت داليدا إلى العالم، لتصدح بها أصوات مغنين بلغات مختلفة، وكذلك أغنية "مصطفى يا مصطفى" للموسيقار المصري محمد فوزي.. التي اشتهرت في أوروبا مطلع ستينات القرن الماضي بأداء الفلسطيني بوب (وديع) عزام.

كما اشتهر عربيا أيضا نوع من الأغاني، لا سيما في دول الخليج العربية، يُعرف بالـ "شيلة"، وهي عبارة عن لحن متكرر غالبا، وقد يكون الفنانون السعوديون أشهر من ألّف وغنّى الشيلات، التي تلقى رواجا واسعا في فضاء الإنترنت، لا يقتصر على عرب الخليج.

أما عالميا فهناك الكثير من أغاني الجملة الواحدة التي ذاع صيتها، و Ma Bakerلفرقة Boney M من هذه الأغاني التي حققت شهرة عالمية.. علما أن اللحن الأصل يعود لأغنية "سيدي منصور" من الفلكلور التونسي.. ولا بأس من تقديم هذه الأغنية بحلة جديدة، غير مألوفة، بالنسبة للكثير من المستمعين، للتركيز على ما لا تلتقطه الأذن المجردة من أول أو حتى من عاشر مرة.

وقد تكون أغنية made of للسويدية فيولا مارتنسون أفضل مثال على أغنية الجملة الموسيقية المتكررة الناجحة على قائمة هذه الأغاني.

وأخيرا.. فالعالم في تطور مستمر، وقد وفرت التقنيات الحديثة السبل للموهوبين في كل أنحاء العالم للكشف عن مواهبهم، بما في ذلك في فن الموسيقى، لنشهد جميعا ظهور مجالات جديدة في هذا الفن تجد طريقها إلى المتلقي مباشرة.. منها الـ Mashup الذي ظهر مطلع الألفية الثالثة، وحقق انتشارا واسعا في السنوات الأخيرة على وجه الخصوص. وقد يكون الفيديو أدناه هو أفضل Mashup، حيث جمع بين بينك فلويد وبيجيز.. حتى أن أحد النشطاء علق على الفيديو.. Ladies and Gentleman, here are the Pink Bees...

علاء عمر