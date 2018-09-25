سجن الممثل الأمريكي بيل كوسبي بتهمة الاعتداء الجنسي

قضت محكمة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية بسجن الممثل الكوميدي الأمريكي الشهير بيل كوسبي لمدة تتراوح ما بين 3 و 10 سنوات بعد إدانته بتهمة الاعتداء الجنسي.

ولم توضح المحكمة ما هي المدة التي سيقضيها كوسبي في السجن.

بالإضافة، قضت المحكمة على كوسبي بدفع غرامة قيمتها 25 ألف دولار وإلزامه بالتكاليف القانونية.

وعقب صدور القرار أكد المحامي الرئيس للممثل أنه سيستأنف الحكم، وطلب أن يبقى موكله طليقا بموجب كفالة بانتظار البت بطلب الاستئناف، وهو الأمر الذي رفضه قاضي المحكمة وأمر بسجن كوسبي فورا، وفق فرانس برس.

ووصف قاضي المحكمة، ستيفن أو نيل، عند نطقه بالحكم كوسبي البالغ 81 عاما بأنه "مفترس جنسي عنيف"، مضيفا أنه أمر بسجنه منفردا.

من جانبه، رفض كوسبي ألقاء أي كلمة حينما منحته المحكمة فرصة الحديث قبل إعلان الحكم.

وكانت هيئة المحلفين أقرت بذنب الممثل في أبريل الماضي وتم وضعه قيد الإقامة الجبرية إلى حين صدور قرار المحكمة، وذلك بعد أن رفعت إحدى ضحاياه، أندريا كونستاند، دعواها الأولى عام 2005،متهمة إياه باغتصابها في منزله في مدينة فيلادلفيا في العام 2004.

وبعد ذلك اتهمت أكثر من 60 امرأة بيل كوسبي بالاعتداء الجنسي، حيث قالت إنه أعطاهن مواد منومة سريعة المفعول واغتصبهن مستغلا وضعهن الضعيف.

وبذلك أصبح الممثل أول مشاهير هوليوود الذين يصدر حكم قضائي بحقه بتهمة الاعتداء الجنسي منذ نشر فضيحة المنتج هارفي واينستين في أكتوبر الماضي، وبروز حركة "أنا أيضا" Me Too المناهضة للتحرش الجنسي.

المصدر: وكالات