جرعة مخدرات زائدة تقتل المغني ماك ميلر الذي غنّى لترامب ثم ندّد به بشدة

رحل المغني الأمريكي، ماك ميلر، عن عمر 26 عاماً، بشكل مفاجئ يوم الجمعة، جراء جرعة زائدة من المخدرات في منزله قرب لوس أنجلوس، حسبما ذكر موقع "TMZ" الذي يعنى بأخبار المشاهير.

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وكان رجال الشرطة قد توجهوا إلى عنوان منزل ميلر. وقال راي براون المتحدث باسم إدارة شرطة لوس أنجلوس، إنه تم العثور على شخص ميت هناك. ولم يتسن للسلطات تأكيد ما إذا كان الشخص المتوفى هو ميلر إلى حين إخطار أفراد أسرته.

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وكان ألبوم ميلر (بلو سايد بارك) قد تصدر قائمة أكثر الألبومات مبيعا عام 2011.

أتت هذه الوفاة بعد مرور أشهر على نهاية علاقة هذا المغني بالمغنية، أريانا غراندي، التي ظل يلازمها لفترة سنتين. وبعد انفصالهما في مايو الماضي تعرض ميلر لحادث سير ووجهت إليه تهمة القيادة تحت تأثير المخدرات او الكحول. وكان يتحدث علناً عن مشاكل الإدمان التي يواجهها وقال في أغسطس الماضي بمناسبة صدور ألبومه الخامس إن "وضعه يتحسن شيئا فشيئا". كما قال لمجلة "رولينغ ستون": "نعم لقد تعاطيت المخدرات، لكني لست مدمناً" عليها.

ولد ميلر، واسمه الحقيقي، مالكولم ماكورميك، في مدينة بيترسبرغ بولاية بنسلفانيا، واشتهر بفضل بث موسيقاه عبر الإنترنت عندما كان مراهقاً. وكانت أغانيه تحوي موسيقى بسيطة مع إيقاع قوي يذكّر ببدايات الراب. وفي العام 2011 كتب أغنية كان موضوعها "تحقيق ثورة طائلة" وعنوانها "دونالد ترامب". وقد رحّب المليادير الأمريكي الذي أصبح بعدها رئيسا للولايات المتحدة بالأغنية، لكنه أقرّ أن "كلماتها صعبة على الفهم بعض الشيء".

ولكن بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض غيّر مغني الراب ميلر فحوى الرسالة الودية الواردة في أغنيته تلك وراح يندد بقوّة بالرئيس دونالد ترامب خلال حفلاته.

المصدر: وكالات