نجم تركي يتهم مغنية "سنوات الضياع" بإقامة علاقة جنسية مع زوجته السابقة

اتهم المطرب التركي المشهور، مصطفى جيجيلي، زوجته السابقة، سينيم غيديك، بإقامة علاقات جنسية مع المغنية انتظار، المعروفة في العالم العربي بعد مشاركتها في مسلسل "سنوات الضياع".

وأوضحت صحيفة "حرييت" التركية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن جيجيلي، البالغ 37 عاما، أدلى بإفادات حول خيانة زوجته السابقة خلال جلسة محكمة نظرت في الخلاف بينهما حول حقوق حضانة طفلهما ذي 6 سنوات من عمره.

وأشار "حرييت" إلى أن قائمة الملفات المحللة في إطار هذه القضية تشمل شريط فيديو اطلعت عليه الصحيفة ويوثق لحظات ممارسة الجنس للنجمة انتظار البالغة 44 عاما مع غيديك البالغة 31 عاما، وذلك خلال فترة زواجها بجيجيلي.

وتزوج جيجيلي بغيديك عام 2008، لكن الزوجين انفصلا في 2017 على خلفية شائعات وتسريبات حول الخيانة الزوجية من قبل المطرب التركي، الذي ادعى أنه أقام علاقات جنسية مع النجمة سلين إمير.

وبعد مرور عام على طلاقهما، توجه جيجيلي إلى محكمة إسطنبول للشؤون العائلية بطلب الحصول على حق حضانة طفلهما، واعتمد في قضيته على اتهام زوجته السابقة بممارسة علاقة جنسية مع انتظار.

يذكر أن المطربة انتظار اشتهرت في العالم العربي بعد أدائها لأغنية "Ihlamurlar Altında" (بالعربية "تحت أشجار الزيزفون") في "سنوات الضياع"، المسلسل الدرامي التركي المدبلج إلى العربية.

المصدر: حورييت