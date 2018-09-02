شاهد.. أشهر أغنية لصيف 2018

نشر موقع يوتيوب على شبكة الإنترت قائمة بأكثر الأغاني شعبية لصيف 2018، التي حققت أعلى المشاهدات.

واعتمد خبراء موقع يوتيوب في تصنيف قائمة أشهر الأغاني، على حساب عدد المشاهدات لمقاطع فيديو الأغاني من تاريخ 28 مايو حتى 25 أغسطس 2018.

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وحصلت أغنية فتيات مثلك "Girls Like You"، على المرتبة الأولى في التصنيف، وهي من أداء فرقة مارون 5 "Maroon 5" ومغنية الهيب هوب كاردي بي "Cardi B".

أما المرتبة الثانية لأشهر أغاني الصيف، فقد كانت من نصيب أغنية تي بوت "Te Bote"، بأداء مجموعة من المغنين: كاسبر "Casper" ونيو غارسيا "Nio Garcia" وداريل "Darell" ونيكي جام "Nicky Jam" وباد باني "Bad Bunny" وأوزونا "Ozuna".

واحتلت المرتبة الثالثة في القائمة، أغنية دو-دو دو-دو "Ddu-du Ddu-du"، بأداء فرقة بلاك بينك "Blackpink".

المصدر: نوفوستي.