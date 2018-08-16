مادونا عن المغرب: "النحل يطير إلى العسل"! (صور)

تحتفل النجمة العالمية وملكة البوب، مادونا، اليوم الخميس، بعيد ميلادها الستين بشكل مميز، حيثت نشرت على صفحتها في إنستغرام صورا تظهر احتفالها بطريقة خاصة.

وفاجأت المغنية الشهيرة متابعيها وكسرت كل التوقعات بمكان احتفالها بهذه المناسبة، بعد أن نشرت صورا تظهر فيها مرتدية الزي المغربي الأمازيغي التقليدي، معلنة بذلك عن وجودها في المغرب العربي.

وتظهر الصور المنشورة مادونا وهي مرتدية الزي الأمازيغي التقليدي بإكسسواراته البهية من الطربوش الفاسي والحلي والمجوهرات الفضية، وهي من صنع مهرة المغرب الذين يتقنون إبداع الحلي التقليدية.

ونشرت الفنانة العالمية أيضا مقطع فيديو تصور فيه جولتها في أحد أسواق مراكش الشعبية المتخصصة بالحلويات، وكتبت تعليقا على الفيديو: "النحل يطير إلى العسل".

المصدر: سبوتنيك