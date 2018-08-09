دفع لها 9 ملايين $.. بيت يكذب جولي!

رد نجم هوليوود، براد بيت، على ادعاءات الممثلة الشهيرة، أنجيلينا جولي، مؤكدا أنه دفع لزوجته السابقة أكثر من 9 ملايين دولار.

ونشرت قناة "NBC" التلفزيونية أن تصريح بيت جاء ردا على الدعوى الجديدة التي رفعتها زوجته السابقة الممثلة أنجيلينا جولي، متهمة إياه فيها بأنه لا يدفع لها ما يكفي من النفقة لتغطية احتياجات أطفالهما المشتركين، منذ انفصالهما.

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وطعن محامو بيت بهذا الادعاء. وبحسب ما نشر، فإنه "أقرض" جولي 8 ملايين دولار حتى تتمكن من شراء المنزل الذي تعيش فيه الآن. كما أنه دفع فواتير مترتبة على جولي وأطفالهم المشتركين، بقيمة 1.3 مليون دولار.

واتهم محامو بيت مؤيدي جولي ومحاميها بالتلاعب في التغطية الإعلامية لمراحل قضية الطلاق بينهما.

وردت محامية جولي بدورها على أجوبة فريق بيت، ناعتة تصرفهم بـ"محاولة وقحة" لإخفاء الحقيقة وصرف الانتباه عن أن الممثل لا يفي بمسؤولياته تجاه مصاريف الأطفال.

المصدر: نوفوستي