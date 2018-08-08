أنجيلينا جولي ترفع دعوى جديدة على براد بيت

اتهمت الممثلة الأمريكية، أنجيلينا جولي، نجم هوليوود وزوجها السابق، براد بيت، بأنه لا يدفع لها ما يكفي من النفقة لتغطية احتياجات أطفالهما المشتركين.

وأعلنت قناة "NBC"، أن الممثلة جولي رفعت دعوى قضائية جديدة على بيت، حيث تجري بينهما معاملة طلاق منذ عام 2016، تتهمه فيها بعدم دفع نفقة الأولاد المتفق عليها من خلال وثيقة سابقة.

ZUMAPRESS.com-© Stephen Lock

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وقالت محامية نجمة هوليوود سامانثا بلاي دوجين: "على بيت مسؤوليات بدفع النفقة، وإلى هذا اليوم منذ سنة ونصف عند الانفصال، لم يدفع المبالغ المتفق عليها الخاصة بنفقة الأطفال".

وتذكر القناة أن طلب الدعوى الذي حصلت على نسخة منه، الموجه لمحكة لوس أنجلوس، لا يذكر المبلغ الذي تطالب به جولي، بل يؤكد على طلبها بإجبار بيت بدفع النفقة.

وأشارت القناة إلى معلومات من مصادر أخرى تؤكد أن بيت أوفى بالتزاماته بما يخص النفقة.

كما أن موقع "TMZ" الإلكتروني أكد على أن جولي طلبت من المحكمة البت بإجراءات الطلاق في أقرب وقت ممكن.

المصدر: نوفوستي