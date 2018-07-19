زوج معجبة يبطش بالممثل التركي نجات إشلر ليس غيرة منه وإنما..

أوسع زوج إحدى المعجبات، الممثل التركي نجات إشلر ضربا، ليس بسبب غيرته منه لإعجاب زوجته به وافتتانها بشخصيته، بل بسبب رفض الفنان التقاط صورة له مع الزوجة المعجبة به.

وذكرت صحيفة النهار اللبنانية، أن الممثل التركي إشلر المعروف باسم عمران، بطل مسلسل "الانتقام"، تعرّض للضرب المبرح من زوج إحدى المعجبات بعدما رفض الفنان التقاط صورة معها.

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وأسفر الاعتداء على الممثل عن إصابته بكسر في أصابعه والإصابة بالإغماء مما اضطر أصدقاءه لنقله إلى المستشفى، بعدما تمكنوا من إبعاد زوج المعجبة عنه وتخليصه من قبضته التي يبدو أنها كانت ثقيلة جدا عليه.

ولم يجد نجات من يشفق عليه أو يرثي لحاله، فعلى الرغم من تعرّضه للضرب المبرح، تعرض أيضا لانتقادات شديدة من الجمهور الذي شمت به واعتبر انه يستحق الضرب بسبب غروره ورفضه التصوير مع المعجبة.

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المصدر: النهار اللبنانية