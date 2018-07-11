اتهام والد مايكل جاكسون بإخصاء ابنه من أجل صوت رفيع

أعلن الطبيب السابق لمايكل جاكسون أن والد المغني أخضعه لعملية إخصاء كيميائي من أجل الحفاظ على صوته من الغلظة.

وصرح الطبيب كونراد موراي، بحسب صحيفة ذي صن، بأن جوزيف جاكسون (والد مايكل) كان قاسيا جدا مع أبنائه "وهو أحد أسوأ الآباء في التاريخ"، حيث حقن ابنه مايكل، عام 2016، بهرمونات لوقاية صوته من تغيرات البلوغ. وقال كونراد إن مايكل أبلغه بأنه يخاف والده إلى درجة أنه كان يتقيأ عند رؤيته.

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وبدأ جوزيف جاكسون مشواره الفني مطلع ستينيات القرن الماضي كمدير فني لمجموعة الجاكسون الخمسة "The Jackson 5"، حيث أصبح أبناؤه جميعا موسيقيين محترفين منذ نعومة أظفارهم.

وتكونت الفرقة من جاكي ومارلون ومايكل كمغنين، وتيتو جاكسون على "الليد غيتار"، وجيرمين جاكسون على "الباص غيتار"، ومغن مصاحب، والتحق بهم فيما بعد راندي جاكسون على آلات الإيقاع وآلات المفاتيح والغناء المصاحب.

وقد ذكر مايكل جاكسون فيما بعد، أن والده كان يضربهم ويسبّهم أثناء البروفات وقبل العروض، وأشار إلى أن الانضباط الصارم الذي فرضه والده لعب دورا مهما في حياته المهنية.

وتوفي مايكل جاكسون عام 2009، وأحدثت وفاته صدمة كبيرة لدى عشاقه، وفي الوسط الفني بشكل عام. ورحل والده جوزيف جاكسون، في 27 يونيو الماضي، عن عمر 89 عاما.

المصدر: وكالات