"دريك" يحيي ذكرى مايكل جاكسون بأغنية مميزة

قرر مغني الراب العالمي "دريك" إحياء ذكرى، مايكل جاكسون، بتأدية أغنية مميزة كان من المفترض للأخير أن يطرحها رسميا قبل وفاته.

وأدى دريك في ألبومه الجديد "Scorpion"، كلمات أغنية "Don't Matter to Me" بشكل مميز وفريد ومتداخل مع صوت مايكل جاكسون الذي أدى تلك الأغنية سابقا ولم ينشرها بشكل رسمي وواسع للجمهور.

يذكر أن "أوبري دريك" أو المعروف بـ "دريك" يعتبر اليوم واحدا من أهم فناني الراب والهيب هوب في العالم، وتحقق أغانيه مبيعات كبيرة وتحتل المراتب الأولى في مجال الغناء.

المصدر: لايف. رو