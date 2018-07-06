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بلاسيدو دومينغو يغني اليوم ويقود غدا في بطرسبورغ

الثقافة والفن

بلاسيدو دومينغو يغني اليوم ويقود غدا في بطرسبورغ
Globallookpress PPS/ZUMAPRESS.com
بلاسيدو دومينغو
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يغني التينور الإسباني الشهير، بلاسيدو دومينغو، على مسرح الماريينسكي بمدينة بطرسبورغ مساء اليوم، 6 يوليو، في إطار مهرجان الموسيقى "نجوم الليالي البيضاء".

وأفادت الناطقة باسم المسرح، آنا كاساتكينا، بأن دومينغو سيؤدي الليلة، 6 يوليو، دور جورج جرمون من أوبرا جوزيبي فيردي "لا ترافياتا" من إخراج كلوديا شولتي، وذلك في المبنى الجديد للمسرح، بمصاحبة أوركسترا مسرح الماريينسكي بقيادة فاليري غيرغييف.

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أمّا غدا، 7 يوليو الجاري، فسوف يقود دومينغو أوركسترا مسرح الماريينسكي لتقديم أوبرا ريتشارد فاغنر "فالكيري" للمرة الأولى بالنسبة له.

ويشارك بالغناء في "فالكيري": ميخائيل فيكوا في دور "زيغموند"، ميخائيل بترينكو "هودينغ"، يلينا ستيخينا "زغليند" وغيرهم من نجوم الأوبرا الروسية والعالمية.

المصدر: تاس

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