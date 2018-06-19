مسرح "ماريينسكي" يطور علاقاته مع السعودية

أعلن القائد الاساسي والمدير الفني لمسرح "ماريينسكي" للأوبرا والباليه الروسي في بطرسبرغ ، فاليري غيرغييف، أن المسرح يتطلع إلى تطوير علاقاته الثقافية مع المملكة العربية السعودية.

وقد أكد غيرغييف على ذلك في اعقاب الحفل الموسيقي الناجح الذي قدمه أوركسترا مسرح ماريينسكي في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" بالمملكة العربية السعودية، حيث اتفق القائد الأساسي والمدير الفني لمسرح الماريينسكي مع المدير الفني لمركز "إثراء" على استمرار التعاون و"فتح آفاق واسعة لتحقيق هذا التعاون".

وأضاف غيرغييف في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية: "أظن أن مجمع إثراء يصلح للعروض الموسيقية، ولا استبعد أن نعرض فيه أوبرات مستقبلا، من جانبي فأنا على أتم الاستعداد لذلك".

RIA Veronica Bucley

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كما أشار غرغييف إلى أنه مسرور بإقبال الجمهور السعودي على حفل الأوركسترا الروسي، الذي عزف لقاعة كاملة العدد، وأعرب عن أمله في أن تعرض الأوبرا الروسية في السعودية.

وقال كيريل دميترييف، رئيس المؤسسة الروسية للاستثمارات المباشرة التي ساهمت إلى جانب شركة "أرامكو" في إقامة الحفل الموسيقي الروسي في السعودية، إن إقامة مهرجان الثقافة الروسية في المملكة العربية السعودية، في نوفمبر المقبل، سيصبح خطوة هامة في تطوير العلاقات الثقافية بين روسيا والسعودية.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف