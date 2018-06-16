أول عروض لأوركسترا ماريينسكي الروسية الشهيرة في السعودية

قدمت أوركسترا مسرح مارينسكي الروسية تحت قيادة المايسترو الشهير عالميا، فاليري غيرغييف، أول حفل موسيقي لها في أراضي المملكة العربية السعودية، اليوم السبت.

وجرت عروض الأوركسترا، التي نظمها كل من الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركة "أرامكو" السعودية، ضمن مراسم تدشين مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، المعروف أيضا تحت اسم "إثراء"، بمدينة الظهران شرقي المملكة.

وعزف فريق الأوركسترا 12 مقطعا من أعمال عباقرة الموسيقى الكلاسيكية، أمثال سيرغي بروكوفييف، وأنطونيو فيفالدي، وإدوارد غريغ، وجوزيف هايدن، وغوستاف مالر، وكامي سان صانس، إضافة إلى أداء أغان من أوبرات كل من جاكومو بوتشيني وفولفغانغ أماديوس موزارت.

ومن المقرر أن يقدم فريق الأوركسترا برنامجا نفسه في الظهران يوم الأحد 17 يونيو.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت الجهة المنظمة للفعالية، بأنه تم بيع جميع التذاكر لعروض الأوركسترا الروسية.

وجرى حفل الأوركسترا بحضور وفد روسي ضم نائبة رئيس الوزراء أولغا غولوديتس، ووزير الطاقة ألكسندر نوفاك، ورئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف. ومن الجانب السعودي حضر الحفل وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، ووزير الإعلام عواد بن صالح العواد.

وأصبحت أوركسترا مسرح مارينسكي تحت قيادة غيرغييف، أول فرقة سمفونية روسية في التاريخ تؤدي عروضا موسيقية في المملكة العربية السعودية. ولفتت وسائل إعلام عربية إلى أن الحفلات الغنائية والموسيقية، التي كانت محرّمة سابقا من قبل علماء الدين السعوديين، باتت جزءا مهما من سياسة الانفتاح التي ينتهجها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ويعتبر حفل أوركسترا مسرح ماريينسكي، أول مثال على التعاون في مجال الثقافة بين صندوق الاستثمار الروسي المباشر وأرامكو السعودية، من خلال مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، والذي تم إنشاؤه بمبادرة من "أرامكو" في العام 2016.

وفي هذا السياق، اعتبر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة في المملكة، أحمد المزيد، اليوم السبت، أن روسيا يمكن أن تساعد المملكة في إنشاء أوركسترا خاصة بها.

المصدر: وكالات