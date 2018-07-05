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هوليوود.. سكارليت جوهانسون في دور متحول جنسيا

الثقافة والفن

هوليوود.. سكارليت جوهانسون في دور متحول جنسيا
You-Tube: Soft Box
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تلعب بطلة الأفلام العالمية، سكارليت جوهانسون، دور متحول جنسيا في فيلمها الجديد، الأمر الذي ولد موجة من الانتقادات والتعليقات التي طالتها.

وتؤدي جوهانسون الدور المثير للجدل في فيلم "Rub & Tug"، الذي يحكي قصة رجل متحول جنسيا، يملك صالون مساج واسترخاء ويشارك في إدارة "تجارة الجنس" في سبعينيات القرن الماضي.

وردت النجمة مؤخرا على الانتقادات في رسالة قصيرة، قائلة إنها ليست الأولى التي تلعب دور متحول جنسيا، فقد أداه قبلها كل من النجمين الشهيرين، جيفري تامبور وجاريد ليتو.

وتعتبر جوهانسون من أشهر النجمات وأكثرهن شعبية في عالم هوليوود، كما تصنف بين أعلى نجوم العالم في الدخل السينمائي. وتألقت النجمة بأدوار محورية عدة، كبطولتها في كل من: "Just Not Into You" و"Avengers".

المصدر: The Cosmopolitan

// 26.06.2018 по тикету 15478

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