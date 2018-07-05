هوليوود.. سكارليت جوهانسون في دور متحول جنسيا

تلعب بطلة الأفلام العالمية، سكارليت جوهانسون، دور متحول جنسيا في فيلمها الجديد، الأمر الذي ولد موجة من الانتقادات والتعليقات التي طالتها.

وتؤدي جوهانسون الدور المثير للجدل في فيلم "Rub & Tug"، الذي يحكي قصة رجل متحول جنسيا، يملك صالون مساج واسترخاء ويشارك في إدارة "تجارة الجنس" في سبعينيات القرن الماضي.

I hope the Scarlett Johansson controversy doesn't keep the amazing story of Jean Marie Gill aka Dante "Tex" Gill from being told - if Johansson was smart, she'd find a new director, take the role of Tex's girlfriend Cynthia, and give a trans actor a big break: pic.twitter.com/1eKnZxp89Q — Grace Randolph (@GraceRandolph) July 4, 2018

On playing a trans man in her new film, Scarlett Johansson sounds dumb as hell pic.twitter.com/5ycags4iR8 — Ira (@ira) July 4, 2018

وردت النجمة مؤخرا على الانتقادات في رسالة قصيرة، قائلة إنها ليست الأولى التي تلعب دور متحول جنسيا، فقد أداه قبلها كل من النجمين الشهيرين، جيفري تامبور وجاريد ليتو.

وتعتبر جوهانسون من أشهر النجمات وأكثرهن شعبية في عالم هوليوود، كما تصنف بين أعلى نجوم العالم في الدخل السينمائي. وتألقت النجمة بأدوار محورية عدة، كبطولتها في كل من: "Just Not Into You" و"Avengers".

المصدر: The Cosmopolitan