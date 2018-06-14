عازف البيانو المصري عمر خيرت يعزف في بطرسبورغ

يقدم عازف البيانو والمؤلف الموسيقي المصري، عمر خيرت، الاثنين 18 يونيو، حفلا على خشبة مسرح المارينسكي في بطرسبورغ تشجيعا للفريق المصري لكرة القدم.

وسوف تقام المباراة بين مصر وروسيا في مدينة بطرسبورغ، يوم الثلاثاء 19 يونيو. ويأتي الحفل هدية من الفنان لجمهوره ومحبيه، الذين أتوا لمتابعة مباريات كأس العالم، وتحديدا مباريات الفريق المصري، وسوف يصاحب خيرت أوركسترا مسرح المارينسكي بقيادة المايسترو المصري نادر عباسي.

ويعد مسرح المارينسكي أعرق المسارح الروسية، وقد أسسته يكاتيرينا العظمى، وبدأ موسمه الفني الأول في مبناه الحالي عام 1860 بأوبرا "الحياة من أجل القيصر" للمؤلف الموسيقي الروسي المعروف، ميخائيل غلينكا (1804-1857)، وسمي المسرح باسم المارينسكي نسبة إلى الإمبراطورة ماريا أليكساندروفنا زوجة إمبراطور روسيا ألكسندر الثاني.

Globallookpress Daniil Ivanov/Russian Look

RIAN/Vladimir Viatkin

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أما أوركسترا مسرح المارينسكي فقد تصدر عناوين الأنباء في جميع أنحاء العالم بالحفل الذي قاده المايسترو/ فاليري غيرغييف، القائد الأساسي للأوركسترا والمدير الفني لمسرح المارينسكي في تدمر السورية عقب تحريرها عام 2016. حيث عزف الأوركسترا آنذاك في الهواء الطلق في المسرح الروماني الأثري أعمالا من مؤلفات بروكوفييف وشيدرين.

يذكر أن الفنان المصري عمر خيرت أحد أشهر المؤلفين الموسيقيين المصريين، وله الكثير من المؤلفات الشهيرة لأفلام ومسلسلات انتشرت في جميع أنحاء الوطن العربي.

المصدر: وكالات

محمد صالح