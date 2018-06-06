افتتاح مهرجان "تشايكوفسكي" الدولي الرابع في ضواحي موسكو

يحتضن متحف المؤلف بيوتر تشايكوفسكي (1840- 1893) في مدينة كلين بضواحي العاصمة الروسية موسكو مهرجان "تشايكوفسكي" الدولي الرابع للفنون، والذي انطلق يوم الثلاثاء 5 يونيو الجاري.

وافتتح برنامج المهرجان بأمسية موسيقية بعنوان "نحو لقاء روسي فرنسي"، وحفل بمشاركة أوركسترا جمهورية تترستان بقيادة ألكسندر سلادكوفسكي، وبمشاركة صوليست مسرح البولشوي، آنا أغلاتوفا، وعازف البيانو الفرنسي، فرانسوا دومون، ويتضمن البرنامج آريات من أوبرات فرنسية شهيرة، وكذلك افتتاحية "شهرزاد" لـ موريس رافيل (1875-1937)، وذلك في إطار المنتدى الروسي الفرنسي "حوار تريانون".

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وسوف يتابع الجزء الفرنسي من المهرجان، يوم الأربعاء 6 يونيو، أداء موسيقي لأوبرا كاميل سان-صانس (1835-1921) "شمشون ودليلة"، يشارك فيه مغني الأوبرا الروماني ماريوس فلاد، بينما يقود الأوركسترا يان لاتام كينغ.

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ويتضمن برنامج المهرجان حفلات جديدة لعازف البيانو الروسي المعروف، دينيس ماتسويف، الذي يقدم برنامجه الموسيقي الجديد "فلتتعانق الملايين" الذي يشارك فيه أيضا الفنان الألماني، يوهانس كريش، والممثلة الروسية، تشولبان خماتوفا.

أما عازف الفيولا الروسي المعروف، يوري باشميت، فيقدم في موطن تشايكوفسكي، في 8 يونيو، مسرحية موسيقية درامية بعنوان "مآسي سيدة البستوني".

وسيشارك في المهرجان لأول مرة الفنان الروسي المعروف والمدير الفني لمسرح "يرمولوفا" بموسكو، أوليغ مينشيكوف، الذي سيقدم يوم 10 يونيو في المهرجان مع فرقته المسرحية نسخة خاصة لمسرحية "تشايكوفسكي" المستوحاة من يوميات الموسيقار الروسي العظيم.

أما الموسيقي والفنان، دميتري ماليكوف، فأتى إلى المهرجان بمسرحيته الموسيقية العائلية "قلب اللعبة".

وفيما يتعلق بحفل اختتام المهرجان، فقد تولى إقامته ضيفه الدائم مسرح "غيليكون-أوبرا" الموسيقي من موسكو برئاسة المخرج المسرحي، دميتري بيرغمان، الذي سيقدم مسرحيته "مازيبا".

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف