"البوكر" العربية تعلن نتائجها الليلة

تحتضن العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، مراسم إعلان اسم الرواية الفائزة بالدورة العاشرة من جائزة "البوكر" العربية (الجائزة العالمية للرواية العربية).

ويعقد مؤتمر صحفي عقب إعلان الجائزة بحضور الفائز/ الفائزة، حيث تتضمن القائمة القصيرة للدورة العاشرة 6 روايات من العراق والسودان وفلسطين والسعودية والأردن وسوريا.

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وضمت القائمة القصيرة روايات: "زهور تأكلها النار" للسوداني أمير تاج السر، "ساعة بغداد" للعراقية شهد الراوي، "إرث الشواهد" للفلسطيني وليد الشرفا، "الحالة الحرجة للمدعو ك" للسعودي عزيز محمد، "حرب الكلب الثانية" للأردني إبراهيم نصر الله و"الخائفون" للسورية ديمة ونوس.

وتضم لجنة التحكيم للجائزة هذا العام: الأكاديمي والناقد الأردني إبراهيم السعافين، الكاتبة السلوفينية باربرا سكوبيتس، الروائي الفلسطيني محمود شقير، المترجمة الجزائرية إنعام بيوض، والكاتب الإنجليزي من أصل سوداني جمال محجوب.

المصدر: الأهرام

محمد صالح