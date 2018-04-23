يوافق الـ 23 من أبريل، اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف الذي تحييه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وتطلقه هذا العام تحت شعار "القراءة.. إنها حق".

وتحتفل اليونسكو باختيار العاصمة اليونانية أثينا، عاصمة عالمية للكتاب للعام 2018، حيث وقع الاختيار عليها بسبب الجودة الاستثنائية لبرنامج الأنشطة الذي وضعته أثينا، والمدعوم من الجهات العاملة في مجال الكتاب.

وسوف تتضمن الأنشطة المقترحة بهذه المناسبة مجموعة من اللقاءات مع الكتاب والمترجمين والمصورين، بالإضافة إلى حفلات موسيقية ومعارض وجلسات شعرية وورش عمل متخصصة للعاملين في مجال النشر، وتهدف الأنشطة إلى جعل الكتب متاحة لكل المواطنين بمن فيهم المهاجرون واللاجئون.

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وأعلنت اليونسكو، 23 أبريل، يوما عالميا للكتاب وحقوق المؤلف نظرا لرمزية التاريخ الذي توفي فيه عام 1616 كل من ميغيل دي سيرفانتس ووليم شكسبير وألاينكا غارسيلاسو دي لافيغا، كما يصادف التاريخ نفسه ذكرى ولادة أو وفاة عدد من الأدباء المرموقين مثل موريس دوريون، هالدور ك. لاكسنس، وفلاديمير نابوكوف، وجوزيب بلا، ومانويل ميخيا فاييخو. لذلك جاء اختيار مؤتمر اليونسكو العام في باريس 1995 لهذا التاريخ تعبيرا عن تقدير العالم للكتاب والمؤلفين، وذلك عن طريق تشجيع القراءة بين الجميع وبشكل خاص بين الشباب، وتشجيع استكشاف المتعة من خلال القراءة وتجديد الاحترام للمساهمات التي لا يمكن إلغاؤها لكل الذين مهدوا الطريق للتقدم الاجتماعي والثقافي للإنسانية جمعاء.

المصدر: وكالات

محمد صالح