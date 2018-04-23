اليونسكو تتجاهل تحذيرات القاهرة وتمنح جائزة حرية الصحافة لمصور مصري معتقل

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" عن منح مصور صحفي محبوس في مصر جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة لعام 2018.

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وقالت اليونسكو في بيان لها، اليوم الاثنين، إنها منحت الجائزة للمصور محمود أبو زيد، الشهير باسم شوكان، "الذي ألقي القبض عليه أثناء قيامه بتغطية مظاهرة ميدان رابعة العدوية في القاهرة، وأودع السجن منذ 14 أغسطس 2013".

وأكدت اليونسكو على أن الاختيار جاء من خلال لجنة تحكيم عالمية مستقلة مؤلفة من عدد من الإعلاميين. ونقل البيان عن رئيسة لجنة التحكيم، ماري ريسا، قولها "اختيار محمود أبو زيد يشيد بشجاعته ونضاله والتزامه بحرية التعبير".

من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية المصرية، أمس الأحد، بأن شوكان "متهم بارتكاب أعمال إرهابية وجرائم جنائية، منها جرائم القتل العمد، والشروع في القتل، والتعدي على رجال الشرطة والمواطنين، وإحراق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة".

واعتبرت الوزارة منح شوكان الجائزة "تسييسا لمنظمة اليونسكو وخروجا على الأهداف التي أنشئت من أجلها".

وتقيم اليونسكو احتفالها السنوي لتسليم الجائزة في الثاني من مايو، مواكبة لليوم العالمي لحرية الصحافة. ويقام الحفل الذي تستضيفه غانا هذا العام تحت شعار "توازن القوى: الإعلام والعدالة وسيادة القانون".

المصدر: رويترز