"اختبار الندم" السورية تفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب

فاز الكاتب السوري، خليل صويلح، بجائزة الشيخ زايد للكتاب عن روايته "اختبار الندم" التي ترصد سنوات الأزمة السورية.

وأعلن موقع الجائزة الرسمي، اليوم الأربعاء، أسماء الأدباء الفائزين بجوائز الدورة 12 "جائزة الشيخ زايد للكتاب" (2017-2018) ومن بينهم الأديب السوري خليل صويلح.

وتسلط رواية "اختبار الندم" الضوء على المأساة التي عاشها المجتمع السوري في سنوات الحرب الأخيرة التي لم تنتج وتخلف إلا الألم لكل سوري.

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وتستهل الرواية بتعريف الندم على أنه "اعتذار متأخر عن أفعال كنا نظن أننا على صواب لحظة ارتكابها، أوعدم تحقيقها لحظة التفكير فيها".

ويتماهى الكاتب في الرواية مع شخصية الراوي في "اختبار الندم"، لتتحول الرواية إلى سيرة ذاتية تعكس الواقع المعاش من خلال شخصيات المجتمع المختلفة التي ترتبط بالرواي بشكل أو بآخر. وتعري الرواية الواقع المعيشي بكل جوانبه الاجتماعية، وأثر الحرب على شخصياتها.

وحاز الأديب السوري خليل صويلح على العديد من الجوائز، منها جائزة "نجيب محفوظ للرواية العربية" عن رواية "ورّاق الحب" وجائزة "دبي للصحافة والإعلام" عام 2010.

ومن أعماله الأدبية: عين الذئب (1995)، ورّاق الحب (2002)، دع عنك لومي (2006)، جنة البرابرة (2014) وسيأتيك الغزال.

المصدر: وكالات

خالد ظليطو