مهرجان موازين يكشف عن تفاصيل دورته الـ17

كشفت إدارة مهرجان موازين إيقاعات العالم بالمملكة المغربية عن برنامج اليوم الأول من دورته الـ 17 التي تنطلق في يونيو المقبل.

ووفقا لبيان إدارة المهرجان، فستقام في اليوم الأول بتاريخ 22 يونيو، سبع حفلات بالتزامن على خمسة مسارح.

ومن المقرر أن يحيي الفنان العراقي كاظم الساهر إحدى سهرات المهرجان الخمس، حيث سيقام حفله ضمن برنامج الموسيقى الشرقية بالمهرجان في مسرح فضاء النهضة، ويقدم الفنان الهولندي مارتن جاريكس حفلا ضمن برنامج الموسيقى الدولية على منصة السويسي.

كما يقدم عازف الغيتار الغاني، إيبو تيلور، حفله على مسرح أبو رقراق ضمن برنامج الموسيقى الإفريقية. فيما يقف عازف الكمان اللبناني من أصل أرمني آرا ماليكيان على مسرح محمد الخامس ضمن برنامج "الاكتشافات".

ومن المنتظر أن يشهد افتتاح المهرجان 3 حفلات ضمن البرنامج المغربي، وذلك على منصة سلا القريبة من الرباط يتشارك فيها المغنين كرافاطا وإيهاب أمير وأمين تمري وأمينوكس.

والجدير بالذكر أن إدارة المهرجان، أعلنت سابقا عن انضمام المطربة اللبنانية ماجدة الرومي والموسيقي الأمريكي برونو مارس إلى برنامج هذا العام الذي يمتد من 22 إلى 30 يونيو حزيران.

المصدر: رويترز

فادية سنداسني