وزير الثقافة الروسي: على الدولة أن تحمي السينما الروسية

أعلن وزير الثقافة الروسي، فلاديمير ميدينسكي، أن بلاده تخسر نحو 400-500 مليون دولار كل عام، نتيجة عرض الأفلام الأجنبية في دور السينما الروسية.

وقال وزير الثقافة، في كلمة ألقاها، الأربعاء 21 مارس، في مجلس الاتحاد الروسي، إن السينما الروسية بحاجة إلى تعزيز الحماية التي تقدمها لها الدولة. وأوضح قائلا: "لا يمكن المضي قدما دون تعزيز تلك الحماية".

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كما أشار الوزير إلى أن مثل هذه الحماية بحاجة إلى استطلاع الرأي العام والإرادة السياسية. وأضاف أن تلك الخطوة لا يمكن اتخاذها إلا بشرط وجود إجماع في المجتمع بهذا الشأن.

وأعاد (ميدينسكي) إلى الأذهان أن حصة السينما الروسية في دور العرض المحلية بلغت 25%. وقال إنه لا يمكن بلوغ حصة أكبر إلا مع بتطبيق إجراءات الحماية من قبل الدولة كما هو الحال في فرنسا وبولندا والصين والهند.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف