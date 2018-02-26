فيلم روسي يحصل على "الدب الفضي" في برلين

حصل فيلم "دوفلاتوف" للمخرج الروسي أليكسي جرمان الابن، على جائزة "الدب الفضي"، وهي الجائزة الثانية في مهرجان برلين" السينمائي الـ 68 الذي اختتمت فعالياته يوم أمس، 25 فبراير.

وشارك في المسابقة الرئيسية للمهرجان 19 فيلمًا سينمائيا من النرويج وألمانيا وفرنسا والفيليبين وأوروغواي وروسيا وغيرها.

أما جائزة "الدب الذهبي" الرئيسية فقد ذهبت لفيلم "لا تمسّني" من إخراج الرومانية أدينا بينتيليه.

ويسلط الفيلم الروسي، الحائز على الدب الفضي، الضوء على بضعة أيام من حياة الكاتب الروسي المعروف سيرغي دوفلاتوف في لينينغراد السوفيتية سبعينات القرن الماضي قبل هجرته إلى الغرب.

ria.ru

كما شارك في المهرجان أيضا الفيلم الروسي فيلم "بروفيل"(ملف شخصي)، من إخراج تيمور بكمامبيتوف (وقد شارك في برنامج "بانوراما" للمهرجان، وحصل على جائزة المشاهدين).

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ويروي الفيلم قصة صحفية فرنسية فتحت حسابًا مزيفًا على فيسبوك، لتتابع عملية تجنيد النساء في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي.

يذكر أن المخرج الروسي أليكسي جرمان سبق له عام 2015 أن شارك في مهرجان "برلين" السينمائي حيث قدم فيلم "تحت السحب الكهربائية" الذي حصل على 3 جوائز "الدب الفضي" في مختلف الأفرع.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف