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حضور مميز لأفلام روسية في مهرجان "برلين" السينمائي (فيديو)

الثقافة والفن

حضور مميز لأفلام روسية في مهرجان
RIA SAGA
مشهد من فيلم "دوفلاتوف"
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يفتتح اليوم في العاصمة الألمانية مهرجان "برلين 2018" السينمائي الـ 68، بمشاركة واسعة ومميزة للأفلام الروسية.

وتمثل روسيا عدة أعمال سينمائية على رأسها فيلم "دوفلاتوف" الذي أدرج في البرنامج الرئيس للمهرجان. ويقام على الهامش مهرجان آخر بعنوان "أيام استوديو لينفيلم" الروسي.

وتدور أحداث فيلم "دوفلاتوف"، للمخرج الروسي أليكسي جيرمن الابن، في مدينة لينينغراد السوفيتية، في مطلع السبعينيات، حيث تسلط الضوء على سيرة حياة الكاتب السوفيتي المعروف "سيرغي دوفلاتوف"، وصداقته مع الحائز جائزة "نوبل" في الأدب، يوسف برودسكي، قبل هجرته إلى الغرب.

ويعرض الفيلم بعض المشاهد الفكاهية من حياة العاصمة الثقافية السوفيتية، حيث عجز الكاتب عن شراء دمية لابنته فاضطر إلى السفر إلى مدينة تالين المجاورة.

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مشهد من فيلم "غوفمانيادا" للرسوم المتحركة

وقام الممثل الصربي ميلان ماريتش بأداء دور الكاتب دوفلاتوف، وإلى جانبه نجوم السينما الروسية دانيلا كوزلوفسكي ويلينا ليادوفا وسفيتلانا خودتشينكوفا. ومن المقرر أن يعرض الفيلم في دور السينما الروسية، في 1 مارس المقبل.

وسيشهد مهرجان برلين "أيضا" عرض فيلم "غوفمانيادا" الروسي للرسوم المتحركة، والذي استغرق إخراجه 15 عاما. كما سيعرض فيلم "الابن" الوثائقي الروسي من إخراج ألكسندر أباتوروف.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف

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