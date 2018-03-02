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"جن" أول مسلسل عربي إنتاج "Netflix‎"!

الثقافة والفن

Godong-© Nicolas Pierre / GODONG
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أعلنت شركة نتفليكس عن بدئها بإنتاج أول مسلسل أصلي لها ناطق باللغة العربية، سيصور في الأردن بمشاركة مجموعة من الفنانين العرب.

وجاء في الخبر الذي نشرته نتفليكس (شركة رائدة في تقديم خدمات البث عبر الإنترنت)، على موقعها يوم الإثنين الماضي، أن تصوير المسلسل سيبدأ في وقت لاحق من عام 2018 وسيبث عام 2019.

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وتدور أحداث مسلسل الجن الخيالية، حول اكتشاف مجموعة من المراهقين لجنّي في مدينة البتراء الأثرية الأردنية، ومنعه من تدمير العالم. ويتألف المسلسل من 6 حلقات، بحسب كاتبه السينمائي باسل غندور الذي قال، "أحببت فكرة أن تستثمر نتفليكس إلى هذا الحد في المنطقة العربية التي تشهد دولها نقطة تحول حقيقية".

وأضاف غندور، أن المنطقة العربية تمتلك ثقافة غنية برواية القصص، وستحقق نتائج بفضل استخدام جودة نتفليكس في هذا المجال الفني.

وأكد الفنان اللبناني مير جان بو شعيا الذي سيخرج المسلسل، أن أكثر ما جذبه ليكون جزءا من هذا المشروع، هو مستوى الحرفية الذي ستقدمه شركة نتفليكس لإظهار الشباب العربي بصورة تليق بهم.

المصدر: وكالات

خالد ظليطو

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