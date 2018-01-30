نوال الكويتية ترد على قرار استبعادها من "ذي فويس"

ردت الفنانة الكويتية نوال عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي على نبأ انطلاق أولى حلقات برنامج "ذي فويس"، في 10 فبراير المقبل، مع استثناء اسمها من لجنة الحكم.

وقالت نوال في مجموعة تغريدات عبر حسابها الرسمي على تويتر: "أود أن أنوه إلى أنني تلقيت دعوة من الإدارة العليا لمحطة mbc للمشاركة ببرنامج ذا فويس، وقد رحبت بالمشاركة وأن أكون أحد المحكمين بالبرنامج، وتم إرسال فريق لجدولة العمل والاتفاق على آلية التسجيل من خلال إدارة البرنامج".

اود ان انوه الى انني تلقيت دعوه من الاداره العليا لمحطة mbc للمشاركه ببرنامج ذا فويس وقد رحبت بالمشاركه وان اكون احد المحكمين بالبرنامج وتم ارسال فريق لجدولة العمل والاتفاق على آلية التسجيل من خلال ادارة البرنامج 1 يتبع — نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) January 30, 2018

وتابعت قائلة: "إلا أنني تفاجأت مثلكم تماما بنشر أسماء المحكمين لبرنامج ذا فويس، ولم يتم نشر اسمي، لأسباب لا أعلمها، ما يدل على عدم التزام إدارة mbc باتفاقها معي، علما بأن إدارة برنامج ذا فويس قد أعلنت عن مشاركتي رسميا بعد أن تم الاتفاق بيننا مما يفقد تصرفهم هذا لأصول المهنية والاحترافية بالتعامل مع الفنانين".

إلا انني تفاجأت مثلكم تماما بنشر اسماء المحكمين لبرنامج ذافويس ولم يتم نشر اسمي لأسباب لا اعلمها مما يدل على عدم التزام ادارة mbc باتفاقها معي علما بان ادارة برنامج ذافويس قد اعلنت عن مشاركتي رسميا بعد ان تم الاتفاق بيننا مما يفقد تصرفهم هذا للاصول المهنيه والاحترافيه 2 يتبع — نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) January 30, 2018

وأنهت توضيحها بالقول: "جمهوري العزيز وضعت هذه الحقائق أمامكم لكي لا يكون هناك أي لبس أو تحريف للأمور، شاكرة لكم حرصكم وتفاعلكم معي".

والاحترافيه بالتعامل مع الفنانين .... جمهوري العزيز وضعت هذه الحقائق امامكم لكي لا يكون هناك اي لبس او تحريف للامور شاكرة لكم حرصكم وتفاعلهم معي — نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) January 30, 2018

إقرأ المزيد

وكان الحساب الرسمي للعلاقات العامة بشبكة "إم بي سي" قد نشر، الإثنين 29 يناير، عبر تويتر تغريدة جاء فيها: "عاصي الحلاني وأحلام وإليسا ومحمد حماقي لاختيار وتدريب "أحلى الأصوات" في الموسم الرابع الجديد من "the Voice".. على "MBC1" و"MBC مصر"، بدءا من مساء السبت 10 فبراير 2018"، وهو ما أثار جدلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بقاء أحلام في لجنة التحكيم لهذا الموسم من البرنامج.

المصدر: تويتر

فادية سنداسني