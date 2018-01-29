برنامج "ذي فويس" لم يتخل عن أحلام!

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، صورة تكشف فيها عن بقاء الفنانة الإماراتية أحلام في صفوف لجنة تحكيم برنامج "ذي فويس".

ونشر الحساب الرسمي للعلاقات العامة بشبكة "إم بي سي" عبر تويتر تغريدة جاء فيها: "عاصي الحلاني وأحلام وإليسا ومحمد حماقي لاختيار وتدريب "أحلى الأصوات" في الموسم الرابع الجديد من "the Voice".. على MBC1 و"MBC مصر"، بدءا من مساء السبت 10 فبراير 2018"، ما أثار جدلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بقاء أحلام في لجنة التحكيم لهذا الموسم من البرنامج.

وعقب انتهاء أعضاء اللجنة من تصوير جميع حلقات تجارب الأداء ومرحلة المنافسة بين المشتركين، وقبل بدء عرض البرنامج والانتقال إلى مرحلة العروض المباشرة، نشرت إدارة "إم بي سي"، في وقت سابق من العام 2017، بيانا أكدت فيه مشاركة الفنانة الكويتية نوال بدلا من أحلام في البرنامج.

عاصي الحلاني وأحلام وإليسا ومحمد حماقي لاختيار وتدريب "أحلى الأصوات" في الموسم الرابع الجديد من "the Voice".. على MBC1 و"MBC مصر"، بدءاً من مساء السبت 10 فبراير/شباط 2018 | @assihallani@AhlamAlShamsi@elissakh@Hamaki@mbcthevoicepic.twitter.com/wOhoBiWJ0e — MBC GROUP PR (@MBCPRTweets) January 29, 2018

ولم توضح إدارة "إم بي سي" حتى الآن مدى صحة هذا الخبر.

المصدر: تويتر + إنستغرام

فادية سنداسني