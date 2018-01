فوز مؤلف موسيقي أمريكي بجائزة "غرامي" عن أغنية تمجّد بوتين

فاز المؤلف الموسيقي الأمريكي، راندي نيومان، بجائزة "غرامي" في فئة "أفضل توزيع" لأغنية من كلماته، يمجّد فيها رجولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووطنيته وقدراته.

ونشر الموقع الرسمي للأكاديمية الوطنية الأمريكية للفنون، التي تنظّم حفل جوائز "غرامي"، على منصة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة حول فوز المؤلف الموسيقي الأمريكي نيومان بجائزة "أفضل توزيع"، عن أغنية حملت اسم "بوتين"، تمجّد "حب بوتين لوطنه". كما جاء فيها أن "بوتين يمكنه تشغيل مفاعل نووي، ويتميز بشدة ذكائه وقوة شكيمته وأفكاره ورجولته".

وتنافس على الجائزة نفسها عدد من الأغاني، ومنها "Another Day Of Sun"، قام بتوزيعها الموسيقي جاستين هورويتز من فيلم "لا-لا-لا-لاند"، بالإضافة إلى أغنية "Every Time We Say Goodbye" من توزيع خورخي كاريندالي، وأغنية I Loves You Porgy من توزيع شالي بيرغا.

ولنيومان الكثير من الأعمال الهامة في مجال التوزيع الموسيقي المخصصة للرسوم المتحركة ومنها "قصة لعبة" و"شركة الوحوش". وفاز الملحن سابقا مرتين بجائزتي أوسكار و6 جوائز "غرامي" وجائزتي "إيمي"، وأدرج اسمه في قائمة مشاهير مؤلفي الأغاني.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس