فيلم "الارتقاء" يحطم أرقام شباك التذاكر!

حطم الفيلم الروسي "الارتقاء" الرقم القياسي لإيرادات شبابيك التذاكر في الاتحاد الروسي متجاوزا فيلم "أفاتار" بأشواط.

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وسجل فيلم الدراما الرياضية الروسي "الارتقاء" رقما قياسيا جديدا في نهاية الأسبوع الرابع من عرضه في روسيا ورابطة الدول المستقلة، حسب بيانات موقع "Kinobusiness.com"، وبلغت مبيعات بطاقات هذا الفيلم منذ 18 حتى 21 يناير الجاري 345.1 مليون روبل مقابل ما جمعه فيلم أفاتار الذي بلغت عائداته لمثل هذه الفترة 336.8 مليون روبل (الدولار يعادل 60 روبل تقريبا).

كما تجاوز الفيلم الروسي الجديد، فيلم "أفاتار" للمخرج جيمس كاميرون بعد 25 يوما على عرضه إذ حصل "الارتقاء" على 2.37 مليار روبل مقابل 2.32 مليار روبل لـ "أفاتار".

المصدر: غازيتا رو

خالد ظليطو