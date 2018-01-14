"الارتقاء" يحصد أعلى الإيرادات في روسيا

توقع وزير الثقافة الروسي فلاديمير ميدينسكي أن يحصد فيلم "الارتقاء" أعلى الإيرادات في شبابيك تذاكر السينما الروسية.

ونشر فلاديمير ميدينسكي في مدونة تويتر الخاصة به، أن الدراما الرياضية "الصعود" (Going Vertical)، للمخرج أنطون ميغيرديتشيف، ستكون الفيلم الأعلى إيرادا في تاريخ السينما الروسية.

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وكتب ميدينسكي: "نصف الذين يتابعون السينما سيدخلون هذا الأسبوع لحضور فيلم (الارتقاء) وأتوقع أن يصبح هذا الفيلم بحلول الأحد المقبل الفيلم الروسي الأعلى دخلا في تاريخ السينما الروسية، منذ عام 1991".

ويتحدث الفيلم الدرامي الرياضي الروسي "الارتقاء"، المبني على أحداث واقعية، عن الانتصار التاريخي للاعبي فريق كرة السلة السوفيت على الأمريكيين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، في ميونيخ عام 1972.

وجمع هذا الفيلم أثناء عرضه في فترة أعياد الميلاد ورأس السنة أكثر من 1.2 مليار روبل. وقد وصلت إيراداته حاليا وفقا لنظام المعلومات الآلي لعروض الأفلام في دور السينما أكثر من 1.5 مليار روبل (كل دولار يساوي 60 روبل تقريبا).

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو