زينة تودع عام 2017 بالحصول على حكم نهائي بخلع عز

قضت محكمة الأسرة في مدينة نصر، أمس الأحد، بخلع زينة من زوجها أحمد عز، ليكتب بذلك فصل جديد من فصول الأزمة بين الفنانين المصريين.

وأكد معتز الدكر، محامي زينة والمتخصص في الأحوال الشخصية، أن حكم الخلع نهائي، وأنه سيتقدم بعدة دعاوي أخرى، مثل نفقة الأولاد.

وقدم المحامي، للمحكمة في الجلسة الماضية، الأمر الوقتي بمنع عز لطفليه من السفر للخارج، ما يعني إقراره بثبوت نسب الطفلين إليه، وثبوت زواجه من زينة ومعاشرته لها.

من جهتها، أكدت زينة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أنها حصلت على حكم نهائي بخلع عز، خلال الجلسة المسائية للمحكمة.

ومع انطلاق العام الجديد تدخل الأزمة المثارة منذ سنوات مرحلة جديدة، في ظل الدعاوي القضائية المتبادلة بين الثنائي.

المصدر: وكالات

رُبى آغا