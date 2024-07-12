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    الثقافة والفن
    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 08:44 GMT

    لأول مرة.. موسكو تحيي مهرجان "مسرح بوليفارد"

    تشهد الشوارع المركزية في العاصمة موسكو في الفترة ما بين 15 يوليو و11 أغسطس فعاليات فنية وثقافية في إطار مهرجان "مسرح بوليفارد" الذي سيقام في المدينة لأول مرة.

    لأول مرة.. موسكو تحيي مهرجان "مسرح بوليفارد"
    kiril kalinniKov / Sputnik

    وحول الموضوع قال بيان نشر على الموقع الإلكتروني لمحافظة موسكو:"هذا الصيف، وفي إطار مشروع مهرجان (الصيف في موسكو)، سيقام مهرجان مسرح بوليفارد واسع النطاق لأول مرة في الشوارع المركزية بالعاصمة. فعاليات المهرجان ستجري بشكل يومي وعلى سبع مراحل، في الفترة ما بين 15 يوليو الجاري و11 أغسطس القادم".

    لأول مرة.. موسكو تحيي مهرجان
    teatr.mos.ru

    وأشار البيان إلى أن فرقا فنية مستقلة وفرقا مسرحية، مثل "سوفريمينيك" و"لينكوم مارك زاخاروف" و"ورشة بيوتر فومينكو" ومسرح "مالايا برونيا"، سيقدمون عروضا ارتجالية في مناطق المشاة في بعض شوارع المدينة.

    لأول مرة.. موسكو تحيي مهرجان
    Sputnik kiril kalinnikov

    ويتضمن برنامج المهرجان أيضا عروضا مسرحية وشعرية وعروض السيرك وتجارب مسرحية يمكن للمارة في الشوارع المشاركة فيها.

    وكان الموقع الإلكتروني لمحافظة موسكو قد أشار إلى أن مهرجان"الصيف في موسكو" الذي سيقام في العاصمة الروسية هو "أطول مهرجان صيفي في العالم"، وستقام فعالياته في 600 موقع في المدينة، في الفترة ما بين 1 يونيو و8 سبتمبر العام الجاري، وسيشهد العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والحفلات الموسيقية.

    المصدر: نوفوستي

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