وحول الموضوع قال بيان نشر على الموقع الإلكتروني لمحافظة موسكو:"هذا الصيف، وفي إطار مشروع مهرجان (الصيف في موسكو)، سيقام مهرجان مسرح بوليفارد واسع النطاق لأول مرة في الشوارع المركزية بالعاصمة. فعاليات المهرجان ستجري بشكل يومي وعلى سبع مراحل، في الفترة ما بين 15 يوليو الجاري و11 أغسطس القادم".

وأشار البيان إلى أن فرقا فنية مستقلة وفرقا مسرحية، مثل "سوفريمينيك" و"لينكوم مارك زاخاروف" و"ورشة بيوتر فومينكو" ومسرح "مالايا برونيا"، سيقدمون عروضا ارتجالية في مناطق المشاة في بعض شوارع المدينة.

Sputnik kiril kalinnikov

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ويتضمن برنامج المهرجان أيضا عروضا مسرحية وشعرية وعروض السيرك وتجارب مسرحية يمكن للمارة في الشوارع المشاركة فيها.

وكان الموقع الإلكتروني لمحافظة موسكو قد أشار إلى أن مهرجان"الصيف في موسكو" الذي سيقام في العاصمة الروسية هو "أطول مهرجان صيفي في العالم"، وستقام فعالياته في 600 موقع في المدينة، في الفترة ما بين 1 يونيو و8 سبتمبر العام الجاري، وسيشهد العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والحفلات الموسيقية.

المصدر: نوفوستي