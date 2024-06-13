حفل موسيقي لعازف الجاز التونسي ظافر يوسف في حديقة الأرميتاج بموسكو (فيديو)

استقبل عشاق موسيقى الجاز يوم 12 يونيو الجاري، بحفاوة في حديقة "الأرميتاج" بموسكو، عازف الجاز والمؤلف الموسيقي والمغني التونسي ظافر يوسف.

أقام المؤلف الموسيقي وعازف الجاز والمغني التونسي ظافر يوسف حفلا موسيقيا في حديقة الأرميتاج بموسكو، يوم 12 يونيو، وذلك في إطار مهرجان "موسكو" الثالث للجاز.

عازف العود والمغني والملحن ظافر يوسف هو في طليعة الموسيقيين المعاصرين، وهو يجمع بفنه الشرق والغرب. ويعد أحد أكثر عازفي العود إبداعا في العالم، حيث تمكن من تحرير الآلة من دورها التقليدي ونقلها إلى موسيقى الجاز.

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ولد الفنان عام 1967 في قرية لصيادي الأسماك في تونس. كان تدريس الفن الصوتي تقليدا عائليا، فقد تعلم الفنان من جده تلاوة القرآن الكريم، وصدح صوته لأول مرة من مئذنة مسجد. وفي سن الثامنة عشرة، غادر تونس ودرس الموسيقى في فيينا، حيث عاش لمدة 13 عاما قبل أن ينتقل إلى نيويورك.

وعزف ظافر يوسف مع موسيقيين من جميع أنحاء العالم، منهم هيربي هانكوك، وذاكر حسين، وديف هولاند، ولاكشمينارايان سوبرامانيام وغيرهم. وهو الحائز على جائزة "إديسون" المرموقة، فضلا عن فوزه مرتين بجوائز "بي بي سي" في فئة الموسيقى العالمية.

يذكر أن مهرجان موسكو الثالث لموسيقى الجاز يقام في 10 - 16 يونيو في موسكو، برعاية مؤسسه وفنان الشعب الروسي إيغور بوتمان.

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