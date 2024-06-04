الموسيقي التونسي ظافر يوسف يقدم عرضا في مهرجان الجاز بشرق سيبيريا

يقدم عازف الجاز التونسي ظافر يوسف عرضه في كراسنويارسك بشرق سيبيريا في مهرجان "موسيقى الجاز فوق ينيسي" الذي يقام برعاية موسيقي الجاز الروسي المعروف إيغور بوتمان.

يستضيف إقليم كراسنويارسك الروسي في الفترة من 28 إلى 30 يونيو مهرجان "موسيقى الجاز فوق ينيسي"، وسيتضمن البرنامج 11 حفلة موسيقية، وسيفتتح المهرجان في 28 يونيو على مسرح الفيلهارمونية الكبرى عازف العود والمغني والمؤلف الموسيقي ظافر يوسف من تونس الذي يجمع بين ألحان موسيقى الجاز الأوروبية والنمط الموسيقي المتوسطي الخاص.

وحسب المدير الفني للمهرجان إيغور بوتمان، فإن يوسف يزور كراسنويارسك للمرة الأولى. وقال بوتمان:"سيقدم موسيقي الجاز التونسي المشهور عالميا حفله، كما ستقدم مغنية الأوبرا خيبلا غيرزمافا كذلك برنامجا لها من موسيقى الجاز. وستقام عروض المهرجان العام الجاري في 6 مدن من إقليم كراسنويارسك، ولأول مرة سيقوم موسيقيونا بالأداء على مسرح جامعة سيبيريا الفيدرالية".

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وفي ختام المهرجان، ستقيم خيبلا غيرزمافا حفلا موسيقيا مع فرقة الجاز التي يقودها سيرجي ميكييف.

يذكر أن ظافر يوسف ولد عام 1967 في تونس. قام جد يوسف بتعليمه تلاوة القرآن الكريم، وفي سن الخامسة من عمره ارتفع صوته لأول مرة من مئذنة المسجد. وفي سن الثامنة عشرة، غادر تونس ودرس الموسيقى في فيينا، ثم انتقل إلى نيويورك. وحاز على جائزة "إديسون" الموسيقية المرموقة، وكذلك فاز مرتين بجائزة "بي بي سي" في فئة الموسيقى العالمية.

المصدر: تاس