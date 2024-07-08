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    الثقافة والفن
    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 23:24 GMT

    فنان لبناني شهير يرد على ممثلة مصرية ترغب بالزواج منه ويكشف ردة فعل زوجته.. فيديو

    علق الفنان اللبناني الشهير وائل جسار على تصريحات الفنانة المصرية أسماء جلال التي كشفت فيها عن حبها الشديد له وأنه كان فتى أحلامها وترغب بالزواج منه.

    فنان لبناني شهير يرد على ممثلة مصرية ترغب بالزواج منه ويكشف ردة فعل زوجته.. فيديو
    facebook.com/WaelJassar/

    ووفي حديث على قناة "صدى البلد"، قال وائل جسار: "أسماء جلال اتكلمت بعفوية لا مثيل لها وبتلقائية وقالت إنها كانت صغيرة.. عاوز أشكرها من كل قلبي على حبها ليا وحبها لأعمالي، وأنا بتمنالها الخير، ويا رب تبهرنا بأعمالها، وبعد فيلم "أولاد رزق 3" تحسها نجمة كبيرة وربنا يوفقها في حياتها، وتستاهل إبن الحلال بستاهلها لأنها تستاهل كل خير..أنا تفاجئت بالكلام ده وأول مره أسمعه وحبيت ثقتها بنفسها وأنها بتواجه وبتقول كل حاجه حاسه بيها ومن قلبها".

    ولفت جسار إلى أن زوجته تعاملت مع الموقف من باب المزاح وليس الغيرة، وقالت له إن أسماء جلال فتاة جميلة ولا يوجد مشاكل، متابعا: "قالت لي مفيش مشكلة تجبها ضرة، فقلت لها عندي في الدنيا كلها.. وهي متفهمة إن الفنان له معجبين ومعجبات، وعندها ثقة بزوجها وبنفسها".

    وأوضح أنه حدث معه عدة مواقف أخرى خلال الحفلات أمام زوجته، حيث تقوم الفتيات بالصعود على المسرح ويقمن بحضنه.

    وكانت الفنانة أسماء جلال قد تحدثت في لقائها ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، عن إعجابها بالمطرب اللبناني وائل جسار، مؤكدة أنها تحبه وتحفظ كل أغانيه وفي فترة من الفترات كانت صوره معلقة في كل مكان بغرفتها، كما كانت تحرص على حضور كل حفلاته.

    وتابعت: "كنت الشخصية الملزقة اللي بحط صوره في الدولاب وفوق السرير والموضوع تطور بقيت بحضر كل حفلاته، وأكون أول واحدة أعرف هي فين واحجز ترابيزة وأنا بس واقعد أبص له، وابقى لابسة فستان وعايزاه يشوفني مع إنه متجوز، مش عارفة كنت بعمل إيه".

    المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية

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