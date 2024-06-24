الفنان المصري عمرو مصطفى: أوقفنا مشروع أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي احتراما للورثة

أعلن الفنان المصري عمرو مصطفى إيقاف مشروع أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي بعد النزاعات الكثيرة التي حدثت، مؤكدا أنه اتخذ هذا القرار احتراما للورثة.

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وعلق الموسيقار عمرو سليم، بالقول إن "أم كلثوم كانت تملك صوتها وقتما كانت على قيد الحياة، والآن صوتها ليس ملكها"، ليرد عمرو مصطفى: "أم كلثوم صوتها ملك الجمهور".

وجاء ذلك، في ندوة تنظمها دار الأوبرا ضمن فعاليات الثقافة المصرية التنويرية وتهدف إلى تطوير وتطويع أدواته للارتقاء بالموسيقى والفنون برئاسة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافى والفكري، وذلك على المسرح الصغير صالون الأوبرا الثقافي بعنوان الموسيقى في عصر الذكاء الاصطناعى فرص وتحديات.

وحضر الندوة مجموعة من الخبراء والمتخصصين على رأسهم حسام لطفى المستشار القانوني للاتحاد العربى للملكية الفكرية، وخالد داغر أستاذ بمعهد الكونسرفتوار بأكاديمية الفنون ورئيس الأوبرا السابق، وزياد عبد التواب مساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والملحن والمطرب عمرو مصطفى، وتدير الصالون السفيرة لمياء مخيمر القنصل العام السابق بكاليفورنيا.

وكان عمرو مصطفى قد أثار جدلا واسعا منذ فترة، بعد إعلانه عن تقديم أغنية جديدة لـ"كوكب الشرق" أم كلثوم باستخدام الذكاء الاصطناعي، بهدف إحياء التراث العربي، وهو المشروع الذي قوبل بالرفض من قبل الكثير، كما قدمت أسرتها بلاغا للنائب العام.

المصدر: "القاهرة 24"