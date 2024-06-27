فيلم روسي جورجي مشترك ينال جائزة أفضل إخراج سينمائي في مهرجان "شنغهاي" السينمائي الدولي

نال الفيلم الروسي الجورجي المشترك من إخراج باكور باكورادزه "رقاقات الثلج في حديقتي" جائزة "الكأس الذهبية" في مهرجان "شنغهاي" السينمائي الدولي الـ26.

ومُنح الفيلم "الكأس الذهبية" في فئة "أفضل إخراج سينمائي".

وقد تم إدراج الفيلم في برنامج المسابقة الرئيسية للمهرجان السينمائي في قسم الأفلام الروائية الطويلة، وتم عرضه العالمي الأول في شنغهاي، يوم 18 يونيو.

قال باكور باكورادزه في حفل توزيع الجوائز:" بالطبع، من غير المتوقع بالنسبة لي أن أقف هنا الآن. لم أعتقد أن فيلمي كان حميميا جدا لدرجة أنه يمكن أن يشارك في المهرجان".

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يحكي الفيلم عن الحياة اليومية لرجل عادي كان يلعب في فريق الرجبي الوطني الجورجي، ويعيش الآن في غرفة متواضعة في تبليسي ويعاني من مرض السكري ويحتاج باستمرار إلى المال لشراء الدواء. وهناك أيضا العديد من الشخصيات الأخرى في الفيلم، وأحدهم لعبه مخرج الفيلم نفسه الذي قام بأداء دور مخرج سينمائي من موسكو قرر العودة إلى جورجيا.

ودرست هاتان الشخصيتان معا في مدرسة واحدة. وتم التواصل بعد 30 عاما من التخرج. ويبدأ لاعب الرجبي السابق في مرحلة ما بوصف حياته ومشاكله اليومية. وأثارت قصته اهتمام المخرج الذي يفكر في تصوير فيلم عنها. ويحتوي الفيلم على الكثير من التفاصيل الحياتية واليومية، وهناك ملاحظات عن الحزن والحنين، وغالبا ما يكون التفكير الفلسفي للشخصية الرئيسية مصحوبا بملاحظات مضحكة وروح الدعابة.

يذكر أن مهرجان "شنغهاي" السينمائي الدولي تم تأسيسه عام 1993. وضمت لجنة التحكيم في أوقات مختلفة أوليفر ستون وكارين شاه نزاروف وغيرهم من صانعي الأفلام المشهورين عالميا.

المصدر: تاس