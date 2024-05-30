فيلمان روسيان ضمن برنامج المسابقة الرئيسي في مهرجان "شنغهاي" السينمائي الدولي

تم إدراج فيلمين روسيين في برنامج المسابقة الرئيسي لمهرجان "شنغهاي" السينمائي الدولي السادس والعشرين، الذي سيقام في الفترة من 14 إلى 23 يونيو.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته لجنة تنظيم المهرجان السينمائي.

وتم الترشيح العمل السينمائي المشترك الروسي والجورجي" رقاقات الثلج في حديقتي"، من إخراج باكور باكورادزه، للمشاركة في فئة الأفلام الروائية الطويلة. سيكون عرض هذا الفيلم في مهرجان "شنغهاي" السينمائي هو العرض العالمي الأول له.

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تم تضمين 14 فيلما في برنامج المسابقة الرئيسي. وستتنافس أيضا أفلام من الأرجنتين وألمانيا وإيران وإسبانيا وكازاخستان والصين على الجائزة الرئيسية للمهرجان السينمائي في هذه الفئة.

كما تم إدراج فيلم آخر من روسيا ضمن فئة أفلام الرسوم المتحركة القصيرة. وهو فيلم "جدول يتدفق إلى الجبال" من إخراج ألكسندر خرامتسوف، والذي لم يُعرض من قبل خارج روسيا. في هذه الفئة ستتنافس أربعة أفلام رسوم متحركة قصيرة أخرى من بريطانيا وإيران وإسبانيا والصين مع الفيلم الروسي.

يقوم برنامج المسابقة الرئيسي للمهرجان على المنافسة لنيل جائزة "الكأس الذهبية" السينمائية لفئات تجمع بين الأفلام الروائية وأفلام الرسوم المتحركة والأفلام الوثائقية والأفلام الروائية القصيرة والرسوم المتحركة القصيرة، بالإضافة إلى فئة المواهب الآسيوية الجديدة التي ترشح عام 2024 للمشاركة فيها 50 فيلما.

يذكر أن مهرجان "شنغهاي" السينمائي الدولي تم تأسيسه عام 1993. وضمت لجنة التحكيم في أوقات مختلفة أوليفر ستون وكارين شاه نزاروف وغيرهم من صانعي الأفلام المشهورين عالميا.

المصدر: تاس