افتتاح مهرجان "نجوم الليالي البيضاء" الموسيقي في بطرسبورغ

قدم قائد أوركسترا مسرح "ماريينسكي" فاليري غيرغييف وعازف البيانو الموهوب دينيس ماتسويف عرضا موسيقيا ضمن افتتاح مهرجان "نجوم الليالي البيضاء" في بطرسبورغ، يوم 27 مايو الجاري.

جاء في بيان نشرته الخدمة الصحفية لمسرح "ماريينسكي":"عشية افتتاح المهرجان أعد مسرح "ماريينسكي" هدية موسيقية للجمهور، حيث قدم عازف البيانو دينيس ماتسويف الساعة 18:00 يوم 26 مايو حفل البيانو الثاني لسيرغي بروكوفييف في قاعة الحفلات الموسيقية مع أوركسترا مسرح "ماريينسكي" السيمفوني بقيادة المايسترو فاليري غيرغييف".

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يذكر أن مهرجان " نجوم الليالي البيضاء" الـ32 السنوي التقليدي يقام العام الجاري في الفترة من 27 مايو إلى 1 أغسطس في جميع مسارح "ماريينسكي" في بطرسبورغ. ومن بين فعاليات المهرجان الكبرى العرض الأول لأوبرا "Ariadne auf Naxos" لريتشارد شتراوس من إخراج سيرغي نوفيكوف، والعرض الأول لباليه بطرسبورغ "Concert Dances" من تأليف إيغور سترافينسكي وتصميم ألكسندر سيرغييف.

وتشارك في المهرجان فرقة مسرح "البولشوي" من موسكو وباليه "إيفان الرهيب" من تأليف سيرغي بروكوفييف. ويقام المهرجان بدعم من وزارة الثقافة الروسية.

يذكر أن مهرجان "نجوم الليالي البيضاء" يقام سنويا في بطرسبورغ منذ عام 1993. ومن بين النجوم الذين قدموا عروضهم هنا بلاسيدو دومينغو، وأولغا بورودينا، وألفريد بريندل، وآنا نتريبكو، وكارلو ماريا جوليني، والعديد من فناني الموسيقى الكلاسيكية الآخرين.

ويضم برنامج المهرجان كذلك "احتفال الأشرعة القرمزية" على نهر نيفا في بطرسبورغ. وتحظى تلك الفعالية بشعبية كبيرة بفضل الألعاب النارية الرائعة والعرض الضخم للاحتفال الذي يقام بنهاية العام الدراسي في المدارس الثانوية. وتقام كذلك خلال مهرجان "الليالي البيضاء" سلسلة من الكرنفالات في المدينة.

المصدر: تاس