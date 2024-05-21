كراسنويارسك الروسية تستضيف مهرجان "البطل" الدولي لأفلام الأطفال والشباب

يشارك نحو 30 مخرجا من أربع دول، وهي روسيا وإيران وقيرغيزستان والصين، في المهرجان الدولي لأفلام الأطفال والشباب "البطل" الذي افتتح يوم 20 مايو في إقليم كراسنويارسك بشرق سيبيريا.

قالت المديرة العامة لمؤسسة "سينما ينيسي" السينمائية الروسية إرينا بيلوفا:" افتتح أمس المهرجان السينمائي الدولي للأطفال والشباب "البطل"، وقد حضر إلينا وفد يضم حولي 30 فنانا، ومعظمهم المخرجون الذين أخرجوا أفلامهم وسيقدمونها شخصيا في المهرجان، وقد وصلت إلى كراسنويارسك الوفود من الصين وإيران وقيرغيزستان وروسيا".

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وصرح فلاديمير غراماتيكوف رئيس المهرجان والمخرج السينمائي المعروف، قائلا:" مثل هذه المهرجانات تساعد في ترويج السينما عن الأطفال والشباب. وأعتقد أنه تم اتخاذ قرار مبدئي بشأن أفلام الأطفال عندما تولت الدولة تمويلها بنسبة 100%، وكانت وزارة الثقافة سابقا توفر 70% من ميزانية الفيلم، وكان لا بد من إيجاد 30% لتمويل ما تبقى، وفي كثير من الأحيان لم يكن لدينا كل هذه الأموال، ولهذا لم يكن لدينا أي مشاريع سينمائية إنتاجية للأطفال، وبينها حكايات وأفلام خيالية قوية، لكن مهرجان مثل "البطل" يساعد المشاهدين على تقدير ما يتم تصويره".

ومن المقرر أن يقام المهرجان في الفترة من 20 إلى 24 مايو الجاري. ويشارك العام الجاري 100 فيلم في برامج المهرجان التنافسية وغير التنافسية. وتضمنت القائمة المختصرة الرسمية للمسابقة 58 فيلما من أفضل الأفلام الروائية والرسوم المتحركة والوثائقية. ستمثل برنامج المنافسة الرئيسي 22 دولة، وبينها روسيا والأرجنتين وبيلاروس وبريطانيا وألمانيا ومصر والهند وإيران وكندا وغيرها.

وستعرض أفلام المهرجان السينمائي في المؤسسات الثقافية ودور السينما والمكتبات في إقليم كراسنويارسك الروسي. وفي المجمل، تم تقديم 2500 طلب للمشاركة من 115 دولة.

المصدر: تاس