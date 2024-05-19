مسلسل روسي أرجنتيني مشترك يعرض في مهرجان المسلسلات السينمائية بروسيا

يتوقع أن يعرض المسلسل الروسي الأرجنتيني El Ruso في مهرجان Pilot للمسلسلات السينمائية، ويسلط المسلسل الضوء على حياة الروس القدامى في المنفى بالأرجنتين.

يتوقع منتجو مسلسل El Ruso، وهو مشروع مشترك روسي أرجنتيني، تقديم عرضه الأول في مهرجان VI "Pilot للمسلسلات الذي سيقام في الفترة من 20 إلى 23 يونيو المقبل في مدينة إيفانوفو الروسية.

وقالت المنتجة العامة للمسلسل ناتاليا موكريتسكايا إن "الفيلم جاهز تقريبا، وهو يمر حاليا بمرحلة ما بعد الإنتاج وإعداد الصوت. لقد قدمنا ​​طلبا إلى أهم مهرجان للمسلسلات، سيقام في إيفانوفو في الفترة من 20 إلى 23 يونيو. ونأمل حقا أن يتم عرضنا الأول في المهرجان لأن جميع صناع المسلسلات التلفزيونية يجتمعون هناك، وهم المنتجون والمخرجون والمنصات الرقمية وما إلى ذلك."

وأكدت أن المسلسل "غير عادي". وسوف يتناول حياة المؤمنين القدامى الروس في المنفى. وتدور الأحداث في الأرجنتين. ويقدم الفيلم من شبه جزيرة هادئة بعيدا عن بوينس آيرس، حيث يعيش أجيال من المؤمنين القدامى الروس، ويحافظون على لغتهم وإيمانهم ونمط حياتهم.

ومدير المشروع هو سيرغي موكريتسكي المعروف بفيلمي "الأوسكار الأول"، "معركة سيفاستوبول". وقامت سفيتلانا إيفانوفا بأداء الدور الرئيسي، كما لعب دور البطولة سيميون سيرزين، وبوريس كامورزين، ومكسيم سيفرينوفسكي وفنانون من الأرجنتين. يتكون المسلسل من 7 حلقات، ومدة كل حلقة 30-35 دقيقة.

وقالت موكريتسكايا:" سيتم عرض المسلسل على المنصات الرقمية وبالدرجة الأولى على منصة Premier، وبالطبع، نأمل أن نعرضه على إحدى أهم القنوات التلفزيونية. وأعتقد أنه قد يعرض في الشتاء"، وأشارت أيضا إلى أنه يُخطط لبيع المسلسل على أكبر المنصات الرقمية في أمريكا اللاتينية.

المصدر: تاس