الفنانة السورية كندة علوش تكشف تفاصيل إصابتها بمرض السرطان

كشفت الفنانة السورية الشهيرة كندة علوش تفاصيل اكتشاف إصابتها بمرض بالسرطان، وردة فعل زوجها الممثل المصري عمرو يوسف على ذلك.

وفي لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، أوضحت كندة علوش قائلة: "أنا رضعت كريم ابني لمدة 9 شهور، رغم أني كان نفسي أكمل، وحسيت إن فيه مشكلة عندي، وقررت أوقف، وعملت "تشيك أب" (فحوصات)، وقالولي التهاب، وبعد فترة حسيت إن عندي أعراض مش بتروح".

وأكملت: "بعد نحو 4 أشهر، عمرو قالي روحي اعملي فحص اتأكدي، وروحت للدكتورة قالتلي أنا عايزة آخد "خزعة" (عينة)... هي وشها بقا لونه أصفر ووشها خايف، وأخدت العينة لمعمل التحاليل".

وأضافت كندة: "المختبر أخبرني بوجود أكثر من ورم خبيث، لكني تمالكت نفسي ولم أنهَر، وعمرو كان خايف أكتر مني وقلقان، وطلع عندي كتلة متشعبة من السرطان"، لافتة إلى أن جدها وخالها توفيا بأمراض خبيثة.

وبينت الفنانة السورية أنها خضعت للعلاج سريعا وساندها زوجها، مضيفة: "أنا عمري ما قولت ليه يارب.. وحسيت إن ربنا بيوصلي رسالة إني أهتم بنفسي وبصحتي وبوالدتي".

المصدر: "المصري اليوم"