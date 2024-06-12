نجم مصري يتقمص دور "سفاح التجمع" (صور)

كشف المؤلف المصري محمد صلاح العزب عن تفاصيل مسلسله الجديد "سفاح التجمع"، موضحا أنه بدأ في كتابة الحلقات الأولى.

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وأشار المؤلف إلى أن المسلسل سيكون ضمن نوعية المسلسلات القصيرة، التي يتراوح عدد حلقاته ما بين 8 إلى 10 حلقات، مؤكدا على أن الفنان حسن الرداد هو المرشح الأول لتجسيد دور "سفاح التجمع" الشهير.

وقال محمد صلاح العزب: "أنا دلوقتي بتكلم مع حسن الرداد أنو يعمل الشخصية وإن شاء الله نعملها سوا.. هو المرشح الأول بالنسبة لي وهو مبسوط بالموضوع وماشيين فيه مع بعض وإن شاء الله نكمله سوا"، مؤكدا على أن اختيار الرداد كان غير متوقع.

وأضاف: "اللي أنا عايز أعمله تحديدا واللي براهن عليه أن حسن الرداد يحقق مفاجأة زي ما اختيار أحمد فهمي في مسلسل سفاح الجيزة كان مفاجئة للجمهور.. وأنا شايف إن حسن يقدر يعمله إن شاء الله بشكل كويس جدا".

ومن المنتظر أن تشارك كل من سلمى أبو ضيف وحنان مطاوع في بطولة المسلسل، حيث تجسد إحداهما ضحية من ضحايا "سفاح التجمع"، والأخرى شخصية زوجته.

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يذكر أن مسلسل "سفاح الجيزة"، كان آخر أعمال المؤلف محمد صلاح العزب، وقد تم عرضه في العام الماضي على إحدى المنصات، من بطولة أحمد فهمي وركين سعد وباسم سمرة.

وهزت قضية كريم محمد سليم المعروف إعلاميا بـ"سفاح التجمع" الشارع المصري، حيث قام بقتل 3 سيدات وإلقاء جثثهن في مناطق صحراوية. وانطلقت اليوم الأربعاء أولى جلسات محاكمته، وسط حقائق مروعة كشفت عنها التحقيقات المتواصلة معه خلال الأيام الماضية.

المصدر: بوابة أخبار اليوم