اختتام أعمال منتدى "الساحة الحمراء" للكتاب في موسكو

اختتمت أمس في موسكو أعمال مهرجان "الساحة الحمراء" العاشر للكتاب الذي بدأ يوم 6 يونيو، في ذكرى ميلاد الشاعر العظيم، ألكسندر بوشكين.

كُرس المهرجان في هذا العام لإحياء الذكرى الـ225 لميلاد الشاعر الروسي العظيم ألكسندر بوشكين، حيث افتتح يوم 6 يونيو، متزامنا مع ذكرى ميلاد الشاعر(1799 – 1837).

وتم عرض 100000 كتاب تقريبا، وشارك في المهرجان العديد من دور الطباعة والنشر والروسية والأجنبية، وصل عددها إلى 400.

وأقيمت في إطار المهرجان في يوم ميلاد بوشكين إحدى أهم الجوائز الأدبية للأدباء الشباب وهي جائزة "ليتسيي" ( مدرسة النبلاء) ونال الجائزة بفئة الشعر الشاعر الشاب ليونيد نغماتوف.

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وقال الشاعر الذي ولد في سمرقند وانتقل إلى روسيا ليدرس علم الاجتماع في مدينة ساراتوف إن "جائزة "ليتسي" هي جسر من زمن بوشكين إلى وقتنا الراهن".

وفي عيد ميلاد بوشكين ألقيت بالطبع قصائده وليس باللغة الروسية فحسب، بل وبـ23 لغة أخرى.

وعرضت في مهرجان "الساحة الحمراء" جميع أنواع الكتب والمؤلفات الأدبية، بما فيها الأدب الفني وأدب الأطفال والكتب المدرسية والتنويرية والعلمية وغيرها.

وقالت أولغا مورافيوفا رئيسة دار الطباعة والنشر إن منتدى "الساحة الحمراء" للكتب عبارة عن مكتبة في الهواء الطلق، تبث الفرح في نفوس القرّاء للمرة العاشرة على التوالي.

يذكر أن منتدى "الساحة الحمراء" للكتاب أقيم في 6-9 يونيو في الساحة الحمراء، وسط موسكو.

المصدر: تاس