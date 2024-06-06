تشارك إحدى أقدم فرق الأوركسترا العسكرية، فرقة "المهتران" الموسيقية التركية في المهرجان الدولي الـ16 للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو.

وترمز الفرقة التي تعود جذورها إلى الفترة الأولى لتأسيس الدولة العثمانية إلى قوة وعظمة تركيا وسيقدم الضيوف الأجانب للحضور في موسكو، ألحانا فريدة وكلاسيكيات موسيقية ذات قراءة وطنية.

يشار إلى أن "مهتر" أو "المهتران" تعني "عظيم" باللغة الفارسية وتأسست أول أوركسترا لها في القرن الـ13 وأصبحت معروفة في جميع أنحاء العالم باعتبارها أبا لجميع الفرق الموسيقية العسكرية.

وفي عهد الدولة العثمانية، كانت "المهتران" ضمن الفوج الانكشاري وتعزف أثناء المعارك، وتحافظ على معنويات الجنود وتبث الرعب في قلوب الأعداء.

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وفي النصف الأول من القرن الـ19، وبسبب التغيرات العالمية، بدلا من أوركسترا "المهتران" التقليدية، تم إنشاء أوركسترا عسكرية على الطراز الأوروبي.

وتشمل قائمة الآلات الموسيقية التي يستخدمها أعضاء المجموعة الزورن (آلة النفخ الخشبية)، والناكاري (التيمباني الصغيرة)، والطبول وتعتبر طبول "كوس" الكبيرة هي رمز فريد للأوركسترا التركية.

وفي وقت من الأوقات، كانت أصوات طبول "كوس" الضخمة ترعب الأعداء وتشتت حضورهم الذهني.

تجدر الإشارة إلى أن المهرجان يقام في موسكو برعاية المجلس العام الذي يرأسه النائب الأول لرئيس مجلس الدوما في الجمعية الفيدرالية الروسية ألكسندر جوكوف وبدعم متواصل من وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين.

المصدر: RT