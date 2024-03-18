الروس والعثمانيون وخانية القِرم. مقدمات المواجهة

بعد انهيار "القبيلة الذهبية" أواسط القرن الخامس عشر نشأت في شبه الجزيرة "خانية القرم" التي بقيت سنين طويلة إقطاعية تابعة للإمبراطورية العثمانية.

وبمرور الزمن صارت خانية القرم هذه موضع نزاع بين الإمبراطوريتين الروسية والعثمانية.

إذن كيف تطورت القرم بعد استيلاء الدولة العثمانية عليها وكيف سيطرت روسيا عليها في نهاية المطاف؟ يحدثنا اليوم عن ذلك الباحث إيليا زايتسيف نائب المدير العام لمتحف الشرق في موسكو.. الدكتور في علوم التاريخ.. البروفيسور بأكاديمية العلوم الروسية.. صاحب العديد من الأبحاث العلمية في تاريخ القرم، وتاريخ روسيا والدولة العثمانية. وهو إلى جانب ذلك، باحثٌ في المخطوطات التاريخية للقرم ما بين القرنين الخامس عشر والتاسع عشر.

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