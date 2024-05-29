مصر.. حمو بيكا يرد على تعرضه للتنمر بسبب صورته في المصيف (صورة)

أعرب مطرب المهرجانات المصري "حمو بيكا" عن انزعاجه من الذين تهكموا على صورته التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء وجوده على الشاطئ برفقة أصدقائه.



وأعاد حمو بيكا نشر صورته التي تعرض للتنمر بسببها عبر صفحته الشخصية على "إنستغرام"، معلقا عليها بالقول: "هو أنا مش زي أي حد بيتصور وينزل صورته وهو في المصيف مع صحابه؟ ليه التريقه علي بطني؟"

وأردف: "أنا عندي مرض وسبق وكنت اتكلمت عليه قبل كده، ليه التنمر على شكلي؟" متابعا: "يا رب اللي يتريق عليا ربنا يبتليه بنفس المرض اللي عندي".

المصدر: RT