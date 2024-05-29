روسي يفوز ببطولة السحر الأوروبية

فاز الروسي فلاديمير غريغورييف ببطولة أوروبا للسحر التي أقيمت في إيطاليا، واحتل ممثل آخر لروسيا أرتيوم شوكين المركز الثاني في البطولة.

وقال رئيس الجمعية الروسية للمخادعين ديمتري تشيريكوف: إن الشاب من روسيا فلاديمير غريغورييف تنافس مع أفضل السحرة في أوروبا. وهؤلاء جميعهم سحرة فازوا بالبطولات الوطنية في بلدانهم. وتمكن فلاديمير غريغورييف من احتلال المركز الأول في أمثال هذه المسابقة المرموقة".

وأوضح أن غريغورييف فاز بفئة "Micromagic" (السحر المقرب). وعلى الرغم من هذه التسمية، إلا أن هذا في الواقع نوع معقد للغاية يتضمن حيلا على مسافة قريبة جدا، أي في المنطقة المجاورة مباشرة للعينين.

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وشغل ديمتري تشيريكوف المركز الثاني في فئة الكوميديا ​​​​السحرية. وحسب رئيس الجمعية فإن شوكين فاز أيضا بفئة "التلاعب" في البطولة الماضية وقال تشيريكوف: "لقد كرر في الواقع نجاحه الذي حققه قبل ثلاث سنوات، واختبر نفسه العام الجاري في نوع جديد من السحر، وأعد عرضا جديدا تماما، وأشار إلى أن إعداد العرض الحاصل على جائزة في ثلاث سنوات يتطلب قدرة جادة للغاية على العمل".

يذكر أن بطولة 2024 أقيمت في الفترة من 23 إلى 26 مايو في مدينة سانت فنسنت. ومثل روسيا 3 مشاركين. وكما أوضح تشيريكوف، فإن المسابقة تقام كل ثلاث سنوات. وبعد أن فاز الروس بجوائز حصلوا على الحق في التنافس على الجوائز في بطولة العالم، التي ستقام عام 2025 في تورينو الإيطالية.

المصدر: تاس